الجمعة 08 ديسمبر 2023
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سياسة

قومي حقوق الإنسان يجدد دعوته للأمم المتحدة من أجل تحمل مسؤولياتها تجاه غزة

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان في يوم 10 ديسمبر من كل عام، وهو ذكرى اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948. 


ويعد هذا اليوم بمثابة تذكير بضرورة حماية وتعزيز حقوق الإنسان على كافة المستويات، والتي تتضّمن بنود الإعلان ثلاثين حق وعلى رأسهم الكرامة والحق في الحياة.


وهو يوم أيضًا تحتفل به مصر لمشاركتها في صياغة هذا الإعلان العالمي كإحدى الدول أعضاء الأسرة الدولية، التي لطالما اهتمت بمسائل حقوق الإنسان وتطويرها وتطبيقها، وقد أصلته مصر بوضع دستور للبلاد يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

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المجلس القومى لحقوق الإنسان 

 

ويشيد المجلس القومي لحقوق الإنسان بما حققته مصر خلال الفترة الماضية من تطوير وتعزيز لمنظومة حماية حقوق الإنسان رغم العديد من التحديات التي تواجها.

 ويؤكد المجلس انه مازال هناك احتياج لبذل المزيد من الجهود والبناء على ما تحقق لنشر ثقافة حقوق الإنسان، بصفتها احدى الوسائل التي من شأنها أن تعزز الديمقراطية والعدل والمساواة.

 

الانتخابات الرئاسية

 

ويتزامن ذكرى هذا اليوم بموعد أحد الاستحقاقات الدستورية للمصريين بالداخل هي الانتخابات الرئاسية، والتي تعبر عن ممارسة الحق في المشاركة في الشأن  العام، وتعزيزًا للحقوق المدنية والسياسية، وأحد الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.


كما تتواكب هذه الذكرى مع ما يشهده العالم من جرائم ضد الانسانية وتهجير قسري، وإبادة جماعية بحق المواطنين الفلسطينيين في غزة

 ويجدد المجلس دعوته لكافة منظمات الأمم المتحدة بالاضطلاع بمسؤولياتها تجاه حماية حقوق الإنسان في غزة وكافة المناطق الفلسطينية، باعتبار أن الأمن والاستقرار أساس لحماية حقوق الإنسان.    

 

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