البيت الأبيض: السلطة الفلسطينية هي الخيار الوحيد للتعامل معها بصفتها كيانا سياسيا

أعلن البيت الأبيض الأمريكي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أن السلطة الفلسطينية هي الخيار الوحيد للتعامل معها بصفتها كيانا سياسيا ومؤسسيا.

أمريكا تعترف بالسلطة الفلسطينية هي الممثل الوحيد للشعب

ويأتي ذلك بعدما كشفت صحيفة التايمز البريطانية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن فريقا عسكريا بريطانيا في الضفة الغربية يعمل على إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة بعد إنتهاء الحرب.

وفي السياق ذاته ذكر وزير الدفاع البريطانى، لدينا فريق عسكري بريطاني في الضفة الغربية يساهم فى إعداد السلطة الفلسطينية لتولي إدارة قطاع غزة، بعد انتهاء الحرب فى غزة.

وأكد وزير الدفاع لصحيفة التايمز إن فريق الدعم البريطاني موجود على الأرض في رام الله منذ أكثر من عشر سنوات، وإن المملكة المتحدة ستنظر في زيادة قدرتها على مساعدة السلطة الفلسطينية.

وفي السياق ذاته كشفت الحكومة البريطانية، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن وزير الدفاع جرانت شابس، سيقوم بزيارة إلى إسرائيل والأراضى الفلسطينية المحتلة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل أسرع.

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وقال وزير الدفاع البريطاني، جرانت شابس - وفقًا لما أورده الموقع الرسمى للحكومة البريطانية -: "إن زيارتى تمثل فرصة هامة لمناقشة الجهود المبذولة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة والجهود المبذولة لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين".

وكان مكتب جرانت شابس، أعلن فى وقت سابق الخميس، إن الوزير سيستغل زيارته لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة للدفع من أجل توصيل المساعدات الإنسانية بوتيرة أسرع بما في ذلك عن طريق البحر مباشرة إلى غزة.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وبدأت دولة الاحتلال في هدفها لتهجير الفلسطينيين من شمال القطاع إلى جنوبه لإنشاء منطقة عازلة والقضاء على حماس.



وتخطط دولة الاحتلال الإسرائيلي لأن يكون لها الإشراف الأمني على قطكاع غزة بزعم أنها تحاول منع عودة حماس إلى القطاع مرة اخرى.

وفي وقت سابق قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إن قطاع غزة أرض فلسطينية يعيش فوقها شعب فلسطيني، وهو وحده الذي يقرر مستقبل قطاع غزة، المرتبط بمستقبل الأرض والوطن والقضية الفلسطينية.



وأضاف هنية: “لا يمكن لأي قوة في الأرض أن تفرض شكل الحكم أو سيناريوهات القطاع في المستقبل، نحن من خلال إرادتنا الحرة والديمقراطية نقرر شكل ومستقبل قطاع غزة كما الضفة وكما الأرض الفلسطينية المحتلة”.

خارطة الطريق لمستقبل الدولة الفلسطينية

وتابع “هنية” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي كمال ماضي في برنامج ملف اليوم على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أنني قلت سابقا إن لدي خارطة طريق ورؤية حول هذا العدوان وكيفية إنهائه، والتعامل مع المسارات السياسية المرتبطة بالحقوق الفلسطينية للشعب الفلسطيني.

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