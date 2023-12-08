الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

الفنان أحمد صفوت يشارك في عزاء شقيق الفنان أحمد حلمي

الفنان احمد صفوت،
الفنان احمد صفوت، فيتو

حرص الفنان أحمد صفوت، على تقديم واجب العزاء في "خالد" شقيق الفنان أحمد حلمي الذي وافته المنية فجر أمس الأول بمدينة بنها، وذلك بمضيفة عبد المنعم رياض بمنطقة المنشية بمدينة بنها، حيث جرى تشييع الجثمان ظهر اليوم إلى مثواه الاخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها، حيث أدى الفنان الصلاة على الفقيد وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربه وأصدقاءه والمحيطين به بمدينة بنها بمسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.

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وفاة نجل هاني العتال عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين السابق

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زوج شقيقة الفنان أحمد حلمي يروي تفاصيل وفاة الراحل خالد حلمي

 

وتوفى خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بمدينة بنها بعد صراع مع المرض، حيث أجرى للفقيد جراحة قلب مفتوح مؤخرا وأصيب بأزمة قلبية فجر أمس الأول، وتوفى قبل أن يتم نقله للمستشفى.

 

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نعت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بيانا نعت فيه وفاة شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها قالت فيه: "تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".

 

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