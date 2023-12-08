زوج شقيقة الفنان أحمد حلمي يروي تفاصيل وفاة الراحل خالد حلمي

كشف أحمد زكي زوج سالي حلمي، شقيقة الفنان أحمد حلمي، تفاصيل وفاة الراحل خالد حلمي الشقيق الأكبر للفنان أحمد حلمي مشيرا إلى أن الراحل كان يعاني من مرض القلب وأجرى في وقت سابق جراحة قلب مفتوح وأنه خلال الساعات الأخيرة قد أحس ببعض التعب لتعلن الوفاة فجر اليوم بشكل مفاجئ.

وأوضح زوج شقيقة الفنان احمد حلمي أنه من المقرر تشييع الجثمان اليوم مع صلاة الجمعة في مسجد ناصر ببنها وبعدها مقابر العائلة بمنطقة الشموت ببنها وإقامة العزاء الليلة في بنها في مضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية مشيرا إلى انهيار الأسرة والحزن الكبير على فقدان الراحل.

Advertisements

كانت سالي حلمي شقيقة الفنان أحمد حلمي قد أعلنت في بنها اليوم وفاة شقيقهما الأكبر خالد حلمي المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات ناعية الفقيد بموقع التواصل الفيسبوك: "أخي خالد حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".