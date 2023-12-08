وفاة نجل هاني العتال عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين السابق

توفي منذ قليل، يحيى هاني العتال نجل عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين السابق، وفقا لما أعلنه طارق النبراوي نقيب المهندسين.

وفاة نجل هاني العتال

وكتب طارق النبراوي عبر صفحته الرسمية على فيس بوك الآتي:

بقلوب يعتصرها الألم، أتوجه بخالص العزاء وصادق المواساة إلى المهندس هاني العتال، في مصابه الفادح بوفاة نجله يحيى، سائلًا المولى عز وجل أن يربط على قلبه، وأن يتغمد الفقيد الغالي بواسع رحمته، ويلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

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