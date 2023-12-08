موعد عرض "الزائر" ضمن ملتقى فنون مسرحية بأكاديمية الفنون

يقدم فريق العرض المسرحي "الزائر" مشاركته ضمن ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى، والذي تنظمه أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

ويقدم العرض في تمام السابعة من مساء الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري، على خشبة مسرح علي فهمي بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

عرض الزائر

وعرض الزائر من تأليف "جيه بى بريستلى" وإخراج إبراهيم أشرف.

ملتقى فنون مسرحية

وتنظم أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، ملتقى فنون مسرحية في دورته الأولى والتي تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ، ويقام في الفترة من 7 وحتى 13 ديسمبر المقبل.

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ويختتم الملتقى يوم الأربعاء الموافق 13 ديسمبر المقبل في تمام الثامنة مساء، ويشهد توزيع شهادات المشاركة وتكريم أعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

الملتقى ترأسه الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، واتحاد طلاب أكاديمية الفنون برئاسة مؤثر رفعت، ويدير الملتقى محمد عصمت، ومروان جاسور المدير التنفيذي للملتقى.