رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الرياض في الدوري السعودي

الدوري السعودي، أعلن لويس كاسترو مدير فني نادي النصر عن تشكيل فريقه استعدادا لمواجهة الرياض، المباراة التي ستقام في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

تشكيل النصر

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، لابورت، ايمن يحي

خط الوسط: بروزفيتش، فوفانا، اوتافيو

خط الهجوم: تاليسكا، ماني، رونالدو

الهلال يجدد عقد علي البليهي

وقالت صحيفة "عكاظ"، أن مجلس إدارة "الزعيم" يستهدف تجديد عقد البليهي، لمدة عام إضافي حتى 2025.

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وكانت إدارة الهلال قد أعلنت في يناير الماضي، تمديد عقد البليهي لمدة موسم، حيث ينتهي مع "الزعيم" في 2024.

وكان البليهي قد انضم لصفوف الهلال قادما من الفتح في 2017، وحصد معه عدة بطولات محلية وخارجية، وبات واحدا من أهم لاعبي الفريق، والمنتخب السعودي الذي شارك معه في مونديال 2022 بقطر.

وخلال مشوار البليهي الكروي مع "الزعيم" توّج بـ4 بطولات دوري محترفين، وأبطال آسيا (مرتين)، وكأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين)، وكأس السوبر السعودي (مرتين).

وشارك البليهي خلال فترة تواجده مع الهلال في 187 مباراة بجميع المسابقات، سجل خلالها 16 هدفًا، وصنع آخر.

وفي الموسم الجاري، شارك البليهي في 21 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل هدفا واحدا، وتلقى بطاقة حمراء واحدة أمام النصر في ديربي الرياض.

فيما حرص رئيس نادي الهلال السعودي فهد بن نافل، على النزول إلى غرفة ملابس اللاعبين ليهنئهم على الفوز العريض على النصر الغريم التقليدي والاحتفاظ بصدارة الدوري السعودي.

أرقام النصر السعودي

لكنه استطاع في النسخة الحالية الحفاظ على سجله خاليًا من الخسارة في دور المجموعات من دوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه.

وفاز النصر 4 مرات، مقابل التعادل في مباراتين.

وهذه هي المرة الخامسة التي يتأهل فيها النصر من دور المجموعات، منها مرتان كمتصدر، ومثلهما كوصيف، إلا أنه في كل مرة تلقى هزيمة واحدة على الأقل.

وتأهل النصر كوصيف برصيد 8 نقاط عام 2011، وتلقى هزيمتين، ثم صعد في المركز الثاني برصيد 10 نقاط في 2019، وخسر مرتين أيضًا.

كذلك تأهل النصر الملقب ب"العالمي" في الصدارة بـ11 نقطة عام 2020 وتلقى هزيمة واحدة، ثم تأهل في 2021 بعدما جمع 11 نقطة وخسر مرة واحدة أيضًا.

وكان النصر ضمن تحقيق أكبر حصيلة من النقاط في تاريخه بدور المجموعات حتى قبل خوض مباراة اليوم.