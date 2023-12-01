جماهير الهلال تحاول استفزاز رونالدو بالهتاف لـ ميسي وهذا رد فعل الدون (فيديو)

الدوري السعودي ، حاولت جماهير الهلال استفزاز رونالدو نجم النصر السعودي وذلك في مباراة الفريقين التي تجمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بالجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

وهتفت جماهير الهلال قائلة: "ميسي، ميسي". في محاولة لاستفزاز رونالدو وخروجه عن شعوره إلا أن الدون قام بالتصفيق لجماهير الهلال.

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جمهور الهلال يهتف باسم (ميسي، ميسي، ميسي) وكرستيانو رونالدو يرد بتحية جمهور الهلال. pic.twitter.com/xRMcIxu1Qs — عمرو (@bt3) December 1, 2023

وتعادل فريق الهلال مع نظيره النصر بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من اللقاء الذي يجمعهما على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بالجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

الهلال والنصر، فيتو

وكان لويس كاسترو المدير الفني لنادي النصر وخورخي خيسوس مدرب الهلال، أعلنا تشكيل فريقهما للمواجهة التي تجمعهما في قمة مباريات الجولة الخامسة عشرة في مسابقة الدوري السعودي الممتاز “روشن” هذا الموسم 2023/2024.

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تشكيل النصر أمام الهلال

وجاء تشكيل النصر الأساسي كالتالي: راغد النجار، سلطان الغنام، محمد فتيل، عبدالإله العمري، أليكس تيليس، سيكو فوفانا، أوتافيو، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب، تاليسكا، كريستيانو رونالدو.

تشكيل الهلال أمام النصر

وجاء تشكيل الهلال الأساسي كالتالي:" ياسين بونو، سعود عبدالحميد، كوليبالي، علي آل بليهي، محمد البريك، نيفيز، سافيتش، سالم الدوسري، ميشايل، مالكوم، ميتروفيتش.

ودخل فريق الهلال مباراة النصر المرتقبة، وهو على صدارة ترتيب مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، برصيد 38 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن الوصيف النصر صاحب الـ 34 نقطة.

ونجح فريق الهلال خلال الجولة الماضية، في تحقيق الفوز الأكبر في تاريخ مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن، وذلك بنتيجة 9-0، لتصبح هي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه النتيجة في المسابقة.

بينما دخل فريق النصر مباراة «الكلاسيكو» أمام نظيره فريق الهلال، وهو عينه على الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاث.

ويأتي فريق النصر رفقاء النجم الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو في وصافة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، وذلك برصيد 34 نقطة، وذلك عقب الفوز في 11 مباراة والتعادل في مباراة، وتلقى الهزيمة في لقاءين فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في الدوري السعودي

وتُعد مجموعة قنوات SSC السعودية، هي الناقل الحصري لمباريات الدوري السعودي للمحترفين «روشن».

ورغم قوة مباراة النصر والهلال إلا أن هناك صراعا من نوع آخر بين البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي والصربي ألكسندر ميتروفيتش.

ويتصدر رونالدو جدول ترتيب هدافي الدوري السعودي الممتاز “روشن”، برصيد 15 هدفا، فيما يأتي خلفه مهاجم الهلال، ميتروفيتش، برصيد 11 هدفا.

رونالدو vs ميتروفيتش

وفي السطور التالية نعرض أرقام رونالدو وميتروفيتش قبل انطلاق قمة النصر والهلال في الدوري السعودي.

خاض رونالدو 13 مباراة مع النصر في الدوري السعودي بواقع 1.166 دقيقة، ساهم خلالها بـ، 22 هدفا حيث سجل 15 هدفا وصنع 7 آخرين.

وخاض ميتروفيتش 12 مباراة رفقة الهلال بواقع 1.040 دقيقة، ساهم خلالها بـ 14 هدفا حيث سجل 11 هدفا وصنع 3 آخرين.