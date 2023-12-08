الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

يبحث محبو دوري روشن عن القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض اليوم في الدوري السعودي  والتشكيل، حيث يستأنف فريق النصر السعودي بقيادة  كريستيانو رونالدو منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعد تخطي دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023/2024 دون تلقي أي خسارة.

ويصطدم النصر، بمنافسه الرياض  مساء اليوم الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ 16 من منافسات دوري روشن السعودي على ملعب الأول بارك أحداث مباراة النصر ضد الرياض اليوم في الدوري السعودي للمحترفين.

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وتحدد موعد مباراة النصر والرياض اليوم في الدوري السعودي، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

ويحتل النصر وصافة ترتيب الدوري السعودي 2023/2024 برصيد 34 نقطة، بينما يأتي فريق الرياض في المركز الثالث عشر بواقع 16 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم، تشهد ملاعب العالم اليوم الجمعة العديد من المباريات الهامة ويأتي علي رأسها مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا.

دوري أبطال أفريقيا 

 

 

الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري    6:00 مساء 

 

ميدياما ضد يانج أفريكانز              6:00 مساء 

النجم الساحلي ضد الهلال السوداني   9:00 مساء 

 

الدوري الإسباني 

خيتافي ضد فالنسيا               10:00 مساء 

الدوري السعودي

التعاون ضد الفيحاء           5:00 مساء 

الطائي ضد الهلال           5:00 مساء 

الخليج ضد أبها               5:00 مساء 

 

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النصر ضد الرياض        5:00 مساء 

 

الدوري الإيطالي 

يوفنتوس ضد نابولي      9:45 مساء 

الدوري الألماني 

هوفنهايم ضد بوخوم      9:30 مساء 

الدوري الفرنسي 

مونلييه ضد لانس      10:00 مساء 

الدوري المغربي 

المغرب الفاسي ضد الجيش الملكي    5:00 مساء 

الفتح الرباطي ضد اتحاد طنجة      7:00 مساء 

الدوري التركي 

جالطة سراي ضد أضنة دمير سبور  7:00 مساء 

 

الدوري البرتغالي 

فيزيلا ضد سبورتنج براجا      5:30 مساء 

بنفيكا ضد فيرنسي                 8:00 مساء 

 

دوري نجوم قطر 

معيذر ضد العربي       4:30 عصرا 

أم صلال ضد المرخية   6:30 مساء

الوكرة ضد الأهلي       6:30 مساء 

 

الدوري الإماراتي 

الجزيرة ضد عجمان       2:45 عصرا 

البطائح ضد بني ياس      2:45 عصرا 

شباب الأهلي ضد نادي الإمارات       5:30 مساء 

الوحدة ضد الوصل                        5:30 مساء

 

 

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