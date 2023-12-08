الجمعة 08 ديسمبر 2023
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رياضة

حسين لبيب يصل الإمارات لحضور قمة الزمالك والأهلي في سوبر اليد

حسين لبيب، فيتو
حسين لبيب، فيتو

 كرة اليد، وصل مساء اليوم الجمعة حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لحضور مباراة السوبر المصري لكرة اليد التي تجمع الزمالك مع نظيره الأهلي، والتي ستقام غدًا السبت تحت رعاية سمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي حاكم إمارة الفجيرة.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصر الغد على صالة مجمع زايد الرياضي بإمارة الفجيرة.

وكان رئيس نادي الزمالك تلقى دعوة من نبيل عاشور رئيس الاتحاد الإماراتي لحضور مباراة كأس السوبر المصري، خاصة وأن الكابتن حسين لبيب سبق له خوض تجربة الاحتراف بالدوري الإماراتي في نادي العين ويرتبط بعلاقات وطيدة مع مسؤولي الاتحاد الإماراتي لكرة اليد السابقين والحاليين.

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وتتكون بعثة الزمالك من، حسن يسري رئيسًا لجهاز اليد وحمادة عبدالباري مديرًا للجهاز، وأحمد رمضان مديرًا فنيًا وإيهاب محسن مدرب مساعد ومحمد عبدالمنعم مدربًا لحراس المرمى، ومحمد أشرف علاج طبيعي.

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وتضم قائمة الفريق التي ستخوض المباراة كل من، أحمد الأحمر ومحمود خليل فلفل وأحمد وليد وهشام السبكي ومؤمن محمد وأحمد حسام ومحمد هشام مودي ومحمد علاء لوكا وأحمد مؤمن دودو وأحمد سامح وأكرم يسري وخالد وليد وشادي خليل وهشام صلاح ومحمد عبدالغني وزياد حشاد.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة الدكتور محمد الأمين عن تكليف طاقم حكام مونتينجري لإدارة مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري المقرر لها يوم السبت المقبل في الإمارات

وقال مسئولو الاتحاد إن الاتحاد الدولي هو من قام بترشيح طاقم التحكيم لإدارة مباراة الأهلي والزمالك.

ويشارك الأهلي في السوبر باعتباره بطل الدوري والكأس، فيما يشارك الزمالك باعتباره وصيف الدوري.

 

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