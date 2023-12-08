الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

الأمم المتحدة تكشف حجم الكارثة الإنسانية في غزة: 85% من سكان القطاع غادروا منازلهم

العدوان على غزة،
العدوان على غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، خلال كلمته اليوم الجمعة، في جلسة مجلس الأمن التي تناقش وقف إطلاق النار في غزة: "إن المنظمات الأممية ملتزمة بتقديم المساعدات الإنسانية إلى أهالي غزة".


أوضاع إنسانية مأساوية في قطاع غزة 


وأضاف جوتيريش: "إن عشرات الآلاف أصيبوا في قطاع غزة جراء القصف وهناك الكثيرين تحت  أنقاض المباني التي هدمت بسبب العدوان الإسرائيلي".

وتابع: "85% من سكان قطاع غزة اضطروا إلى مغادرة منازلهم بسبب العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع والذي يستهدف البنية التحتية والمنازل".

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة في كلمته أمام مجلس الأمن أن 97% من الأسر في شمال قطاع غزة لا يجدون الغذاء الكافي بسبب استمرار الحرب.

وفي وقت سابق من اليوم طالب جيش الاحتلال سكان شمال قطاع غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بسبب شدة المعارك مع المقاومة الفلسطينية.

وأفاد جيش الاحتلال باحتدام المعارك مع مقاتلي حركة حماس في قطاع غزة وتحديدا في منطقة خان يونس وشمال القطاع.

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جيش الاحتلال يوجه سكان شمال غزة  بإخلاء أماكن تواجدهم


ووجه جيش الاحتلال اليوم الجمعة "تحذيرا جديدا لسكان قطاع غزة وتحديدا أحياء جباليا والشجاعية والزيتون والبلدة القديمة في غزة بإخلاء أماكن تواجدهم بشكل عاجل عبر شارعي خليل الوزير والوحدة نحو المآوي المعروفة غرب مدينة غزة، مرفقا خرائط توضح المسارات الآمنة".

وأضاف البيان: "القتال والتقدم العسكري للجيش الإسرائيلي في منطقة خان يونس لا يسمحان بتنقل المدنيين عبر محور صلاح الدين في المقاطع الواقعة شمالي وشرقي مدينة خان يونس، حيث يشكل محور صلاح الدين في هذه المقاطع ساحة قتال ومن الخطر الوصول إليه".

وتابع البيان: "سيتيح الجيش الإسرائيلي للمدنيين بالتنقل الإنساني عبر المحور الالتفافي الواقع غربي خان يونس، والتنقل من منطقة رفح وخان يونس باتجاه دير البلح ومخيمات الوسطى سيتاح عبر المحاور التالية: شارع الرشيد "البحر" - شارع الشهداء في دير البلح".


ووفقا للبيان، سيتم تعليق تكتيكي محلي ومؤقت للنشاطات العسكرية لأغراض إنسانية في الحي الغربي التابع لقضاء رفح اعتبارا من 10:00 صباحا ولغاية 14:00 ظهرا، لغرض التزود. 
 

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