رئيس المخابرات السعودي السابق يكشف شرط المملكة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل

أعلن رئيس المخابرات السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل، اليوم الجمعة، أن حل القضية الفلسطينية شرط أساسي لأي تعامل محتمل بين المملكة وإسرائيل.



شروط السعودية للتطبيع مع إسرائيل



وتأتي تصريحات الأمير تركي الفيصل، في ظل المحاولات التي تبذلها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من أجل تطبيع العلاقات بين المملكة وتل أبيب.



واشترطت المملكة العربية السعودية أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقه في إقامة دولته على حدود ما قبل عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية.

وذكر رئيس المخابرات السعودي السابق، خلال كلمته أمام الحضور في قمة الشرق الأوسط وأفريقيا التي نظمها معهد ميلكن في أبو ظبي اليوم الجمعة، إن "القضية الفلسطينية هي قضية أولية ويجب التعامل معها، وهي أولوية لأي مشاركة سعودية على المستوى الذي تم تقديمه في الصحافة على أنه أمر لا مفر منه".

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يمثل هذا الموقف تحولًا ملحوظًا في النهج الدبلوماسي السعودي، وخاصة في أعقاب الصراع بين إسرائيل وحماس. قبل شهرين فقط، أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، على الرغم من الاعتراف بأهمية القضية الفلسطينية.



القضية الفلسطينية هي الشرط الرئيسي لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والمملكة



وعلى الرغم من أن الأمير تركي لم يعد يشغل أي دور رسمي، إلا أن وضعه كأحد كبار أفراد العائلة المالكة يوفر منصة فريدة للتعبير عن وجهات النظر بشأن المسائل السياسية. وباعتباره رئيسًا سابقًا لوكالة الاستخبارات السعودية من عام 1979 إلى عام 2001 وسفيرًا سابقًا إلى الولايات المتحدة، فإن أفكاره تحمل أهمية تاريخية.



ودعت المملكة العربية السعودية بنشاط إلى إحياء خطة السلام التي طرحتها عام 2002، والتي تدعو إلى انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967. ووصف الأمير تركي هذه المبادرة بأنها "الطريقة العادلة" لوضع حد للصراع الذي طال أمده. الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.



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