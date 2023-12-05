إشادة بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية بالقمة الخليجية.. أمير قطر: مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق على الاحتلال.. وأردوغان: قتل الأطفال والنساء جريمة حرب ويجب محاسبة إسرائيل

اختتمت، اليوم الثلاثاء، في العاصمة القطرية الدوحة، أعمال القمة الخليجية في دورتها الـ44، وسط تحديات إقليمية كبيرة في مقدمتها التصعيد في قطاع غزة.

أعمال القمة الخليجية

وناقشت القمة الخليجية جملةً من الموضوعات والقضايا، حيث هيمن التصعيد في قطاع غزة على أعمال القمة التي شارك فيها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بدعوة من أمير قطر، بصفته رئيسًا للدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

كلمة الأمير تميم

وقال الأمير تميم بن حمد إنه لا يمكن تهميش حقوق الشعب الفلسطيني مؤكدًا أن عهد الاحتلال ولّى، موضحا أنه كان يمكن تجنب المآسي لو أدركت إسرائيل حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، مشيرًا إلى أنه جار العمل باستمرار على تمديد الهدنة لكنها ليست بديلا عن الوقف الدائم لإطلاق النار.

وتابع: نبذل جهودا بالتعاون مع شركائنا للتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، ودعا مجلس الأمن للقيام بمسؤولياته وإجبار إسرائيل على التفاوض والعودة إلى حل الدولتين.

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وأضاف: مبدأ الدفاع عن النفس لا ينطبق علي الاحتلال ولا يجيز ما ترتكبه اسرائيل من جرائم ابادة، لذا لا يمكن تهميش قضية الشعب الفلسطيني والأمن غير ممكن دون سلام دائم وحل عادل للقضية الفلسطينة.

وجدد ادانته لاستهداف المدنيين من جميع الجنسيات والقوميات، كما دعا لتحقيق دولي بالمجازر التي ترتكبها اسرائيل، مؤكدًا أن الصراع

وثمن الشيخ تميم بن حمد أمير قطر، الدور المصرى والأمريكى بشأن التوصل للهدنة فى غزة، قائلا: "أجدد الشكر لمصر والولايات المتحدة على تعاونهما فى تحقيق الهدنة مؤخرا، وسنواصل الجهود للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".

الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

ومن جانبة قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي، إننا نشهد جرائم تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف: ضمان الاستقرار في منطقة الخليج مرتبط بتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

ودعا المجتمع الدولي لضمان وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.

الرئيس التركى

ومن أكد الرئيس التركي رجب طيب أرودغان أن رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلى نتنياهو يخاطر بمستقبل المنطقة من أجل حسابات سياسية.

وركز على أن قتل الأطفال في غزة "جريمة حرب" ويجب محاسبة إسرائيل، مضيفًا إلى أنه من الضروري الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق حل الدولتين.

وشدد على أن الهدف الوصول إلى دولة فلسطين ذات الاستقلال والسيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأضاف: نؤيد عودة آمنة للاجئين السوريين إلى وطنهم.

واستطرد: إن علاقة تركيا مع الدول الخليجية تتطور يوما بعد يوم.

وأعرب أردوغان، عن رغبته وأمله في أن تكون الهدنة في غزة دائمة ولكن ذلك لم يحدث للأسف، مؤكدًا أن قتل الأطفال والنساء جريمة حرب وجريمة انسانية ويجب محاسبة إسرائيل على هذه الأفعال.