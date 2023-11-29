نواب: تمديد الهدنة في قطاع غزة تأكيد للجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية

أكد عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ أهمية الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية ومساندة الشعب الفلسطيني.

كما أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن تمديد الهدنة في قطاع غزة، خطوة جيدة، لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني من تداعيات العدوان الإسرائيلي الغاشم، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتى نتيجة للجهود المصرية بالتنسيق مع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد قرقر في تصريحات له اليوم، أن الجهود المصرية لم تتوقف يوما عن دعم القضية الفلسطينية سواء علي المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي لحسم القضية واستعادة حق الشعب الفلسطيني، أو على مستوى المساعدات الإنسانية للأشقاء الفلسطينيين، والتدخل لوقف إطلاق النار، وتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين والسعي لتمديد الهدنة الإنسانية، في ذلك العدوان الذي شنه الاحتلال مؤخرا على قطاع غزة.

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وتابع وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، بأن الدولة المصرية وقيادتها السياسية، تضع تلك القضية الفلسطينية نصب أعينها على مدار التاريخ، وتمثل أولوية أولي للدولة المصرية، وذلك بهدف نشر السلام بالمنطقة والعالم.

المجتمع الدولي

ودعا قرقر، المجتمع الدولي لتحمل مسئوليته في تلك القضية، والعمل على وقف إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، وأن يحرص علي اتخاذ إجراءات وتحركات تساعد علي نشر السلام بالمنطقة عقب انتهاء فترة الهدنة.

وقال وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن الدولة المصرية سبق وأعلنت رؤيتها لحل القضية الفلسطينية، وذلك بتطبيق حل الدولتين القائم على حدود يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والالتزام باتفاقية جنيف، وهو ما دائما تعلنه مصر كموقفا ثابتا لها بشأن حل القضية الفلسطينية.

الجهود المصرية متواصلة في دعم القضية الفلسطينية

فيما أكد النائب محمد عبد القوى، عضو مجلس النواب، أن الجهود المصرية متواصلة في دعم القضية الفلسطينية على كافة المستويات، سواء بالعمل على الوصول إلى وقف كامل لإطلاق النار، أو السعي في تمديد الهدنة التى تمت بين الجانب الفلسطينى والإسرائيلي، وبدأت أيضا بجهود مصرية قطرية أمريكية.

وأوضح أن التحركات المصرية القطرية بشأن الهدنة رسالة للعالم في حرص المنطقة العربية على رفض كل صور الاحتلال والعدوان التي تمارس ضد الأشقاء في غزة، وأصبح العالم أمام مسؤولية كبيرة في مواجهة كافة صور العدوان التى تتم من جانب الكيان الصهيوني والانصياع للرؤية المصرية والعربية بشأن حل الدولتين.

الأطراف العربية والعالمية

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن إقرار السلام مسؤولية جميع الأطراف العربية والعالمية، حرصا على عدم إراقة المزيد من الدماء والمزيد من الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني الأعزل الذى يدافع عن أرضه وعرضه، مشيرا إلى أن إقرار الهدنة والعمل على مدها بالرعاية المصرية لابد أن يعقبها تحركات في مسؤولية المجتمع الدولي لمواجهة إسرائيل، ومن ثم إقرار السلام بشكل عادل وشامل.

ولفت إلى الدور المصري في القضية الفلسطينية، خاصة أنه ليس وليد اللحظة، ولكنها قضية القضايا للمصريين حكومة وشعبا على مدار السنوات، ومن ثم جهودها الأخيرة مواصلة لهذه المسئولية على أرض الواقع.