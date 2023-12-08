الجمعة 08 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

بلينكن: سنحمي إسرائيل من حماس وهناك أهداف عسكرية مشروعة لا تزال موجودة في جنوب غزة

بلينكن وزير الخارجية
بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، فيتو

حرب غزة، زعم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ملاحظة الولايات المتحدة خلال الأيام الماضية خطوات إسرائيلية تجاه حماية المدنيين في قطاع غزة.

 

حماية إسرائيل من حماس

وادعى "بلنكين" في تصريحات صحفية: لا ينبغي أن تتمكن حماس من ارتكاب فظائعها مجددًا ضد إسرائيل.

 

وأكد جون كيربي المتحدث باسم البيت الأبيض، أن الإدارة الأمريكية لم تعطِ موعدًا نهائيًّا محددًا لإسرائيل لإنهاء العمليات القتالية الرئيسية في غزة.

 

موقف صادم لأمريكا من حرب غزة

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مساء أمس: إذا توقفت الحرب اليوم فإن حماس ستستمر في تشكيل تهديد لإسرائيل ولهذا السبب لا تطلب الولايات المتحدة من إسرائيل التوقف.

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الأهداف العسكرية في غزة

وتابع: "نعتقد أن هناك العديد من الأهداف العسكرية المشروعة التي لا تزال موجودة في جنوب غزة".

 

وذكرت وسائل إعلام عبرية،  الخميس، أن 24 جنديًا إسرائيليًّا مصابون من بينهم حالتين خطرتين، وصلوا إلى مستشفى سوروكا في بئر السبع عبر مروحيات جيش الاحتلال.

ويأتي ذلك بعدما أعلن جيش الاحتلال في بيان صادر عنه عن إصابة 3 جنود فقط خلال المواجهات مع المقاومة الفلسطينية، وهو ما يثبت كذب الجيش في إحصائياته.

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وسخرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم، من مخطط تهجير سكان غزة إلى سيناء، بهدف القضاء على المقاومة الفلسطينية، مؤكدة أنها ستحول سيناء إلى قاعدة للمقاومة أيضًا.

 

حماس تحذر من مخطط سيناء

وقال القيادي في حماس أسامة حمدان: ستكون سيناء قاعدة مقاومة أكثر رسوخًا تجاه الاحتلال إذا ما ظن الاحتلال أن تهجير الفلسطينيين إليها حل.

وتابع أسامة حمدان فى تصريحات تلفزيونية: أي محاولة لدفع الفلسطينيين خارج الحدود لا تعني أن القضية ستنتهي ولكنهم سيثبتون حيث هم ويستمرون في المقاومة.

وأكد القيادي البارز فى حركة حماس، أن الحل ليس بتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ولكن الحل يتمثل فى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن ما يحدث اليوم فى غزة يدلل على أن الخطر على المنطقة واستقرارها هو الكيان الصهيوني.

 

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