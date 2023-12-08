الجمعة 08 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

وزير الصحة يزور مستشفى شن جن الصينية للاطلاع على تجربة المستشفيات الذكية

وزير الصحة يزور مستشفى
وزير الصحة يزور مستشفى شن جن الصينية، فيتو

قام الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، بزيارة لمستشفى «شن جن» الصينية، وهي  واحدة من 9 مستشفيات تعمل بنظام الـ«المستشفيات الذكية» وذلك للاطلاع على أحدث أساليب استخدام التكنولوجيا في تجهيز وتشغيل المنشآت الطبية.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير قام بجولة في المستشفى تفقد خلالها أقسام العيادات الخارجية، والطوارئ، والمعامل، والأطفال، والرعايات المركزة. 

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آلية الحجز الإلكتروني في العيادات الخارجية

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير استمع إلى شرح مفصل من أحد مسئولي المستشفى عن البرنامج الوظيفي للمستشفى، وكيفية العمل بنظام الميكنة والتخلص تماما من المستندات الورقية، كما اطلع الوزير على آلية الحجز الإلكتروني في العيادات الخارجية، والتي نجحت في القضاء على ظاهرة الزحام في المستشفى، وهي الآلية المتبعة في بعض مستشفيات الوزارة.

وتابع «عبد الغفار» أن الوزير اطلع على منظومة صرف الدواء من خلال منظومة الصيدلية الذكية، حيث يقوم الطبيب بكتابة التذكرة العلاجية إلكترونيًا ويتم إرسالها الكترونيا للصيدلية وصرفها للمريض بعد مراجعة دقتها من خلال أحد الصيادلة، وكذلك المنظومة الإلكترونية لصرف الدواء في أقسام الإقامة الداخلية، بنظام «الجرعة الواحدة».

وقال «عبد الغفار» إن الوزير اطلع على شاشة مركزية تظهر جميع بيانات المرضى المقيمين في المستشفى، وحالتهم الصحية، وفحوصاتها التشخيصية، إلى جانب شاشات أخرى لمتابعة المرضى من مستخدمي أجهزة تنظيم ضربات القلب، خارج المستشفى، حيث يتم عرض رسم قلب المريض كل ساعة على أحد الاستشاريين، دون الحاجة لحجز المريض في المستشفى.

وأضاف «عبد الغفار» أن الوزير عقد اجتماعا مع مسئولي شركة «هواوي» وفريق عمل المستشفى، والوفد المرافق للوزير، حيث اطلع خلال الاجتماع على التخصصات الموجودة في المستشفى، وأساليب العلاج المتبعة، وكيفية متابعة المرضى بعد رحلة العلاج ومغادرتهم للمستشفى.

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وأشار «عبد الغفار» إلى أن الوزير وجه الوفد المرافق له بسرعة استكمال تطبيق منظومة الحجز المسبق في العيادات الخارجية، وإعداد دراسة عاجلة لإمكانية تطبيق آلية صرف الدواء إلكترونيًا في كل مستشفيات الوزارة بدءا من مستشفى العاصمة، ومستشفى العلمين، مع التوجيه بالبدء في تعميم الميكنة بجميع المستشفيات القائمة، والمباني والمستشفيات المستحدثة.

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