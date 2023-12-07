الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

"حقك تنظمي" حملة لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان في مراكز الأقصر

جانب من الحملة
جانب من الحملة

تابعت رجاء شوقى رئيس وحدة السكان العامة بديوان عام المحافظة، وفريق عمل الوحدة ومنسقين وحدة السكان بالمراكز حملة "حقك تنظمي" لتقديم خدمات الصحة الإنجابية بالمجان بمركز ومدينة إسنا والزينية والبياضية  ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والذي أطلقه رئيس الجمهورية للارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام، من خلال ضبط معدلات الزيادة السكانية، وتلبية لاحتياجات القري التابعة لجميع المراكز والمدن.

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وتابعت وحدة السكان  قافلة تنظيم الأسرة لتقديم الدعم والخدمات الصحية للمجتمع، وذلك سعيًا لتحقيق الوحدة العديد من الأهداف ومنها التوعية بتنظيم الأسرة وتقديم محتوى توعية شامل حول أهمية تنظيم الأسرة، وفوائده في تحسين صحة الأم والأطفال وتعزيز جودة الحياة.


كما تم عقد ندوة عن وسائل تنظيم الأسرة وسرطان الثدي والمشكلات التى تقابل السيدات أثناء تلقى الخدمة، برعاية دكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والسكان والدكتور طاهر أيوب وكيل أول وزارة مدير مديرية الصحة بالأقصر، والدكتورة غادة شعيب مدير ادارة تنظيم الأسرة بمديرية الصحة بمحافظة الاقصر. 

 

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