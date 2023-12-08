وزير الصحة ينعي رائدة ريفية توفيت أثناء عملها في وحدة صحية بكفر الشيخ

تقدم الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، بخالص العزاء والمواساة، لأسرة الرائدة الريفية آمال علي حسانين، التي توفيت أمس الخميس أثناء أداء عملها.

كانت آمال علي حسانين، قد لاقت ربها، عن عمر يناهز الـ47 عاما، وذلك أثناء عملها في وحدة مسير بإدارة كفر الشيخ، نتيجة لهبوط مفاجئ في الدورة الدموية.

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت انطلاق العمل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس "سي" لطلاب المدارس بالمرحلة الإبتدائية العام الدراسي الجاري 2023/2024، حيث تم فحص مليون و956 ألفا و339 طالبا بالمرحلة الابتدائية، منذ انطلاقها يوم 4 نوفمبر الماضي وحتى أمس 6 ديسمبر من العام الجاري، في إطار حملة "100 يوم صحة".

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يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس "سي".

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تستهدف فحص 14 مليون و439 ألفا و200 طالب بالمرحلة الابتدائية خلال العام الدراسي الحالي، وتقديم العلاج للحالات المكتشفة بالمجان.

ومن جانبه أشار الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إلى إجراء الفحص للطلاب من خلال فرق طبية مدربة على أعلى مستوى تابعين للهيئة العامة للتأمين الصحي، حيث يتم الفحص بواسطة الكواشف السريعة، مؤكدًا على التعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والأزهر الشريف لتنظيم أعمال الحملة، بما لا يؤثر على العملية التعليمية وتنفيذ ضوابط الحملة والتى تتضمن موافقة أولياء الأمور على إجراء الفحص والعلاج.

وأوضح "ضاحي"، أنه يتم توجيه الحالات الإيجابية من الطلاب المفحوصين للعيادات التابعة لهيئة التأمين الصحي الموزعة على مستوى محافظات الجمهورية، لإجراء المزيد من الفحوصات والتحاليل المتخصصة وفقًا للبروتوكولات، وتضم اللجان أطباء أطفال مدربين على بروتوكول العلاج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بـ 8 محافظات وترخيص 82 منشأة طبية تحوز أشعة رنين مغناطيسي بمختلف المحافظات، خلال شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توزيع 27 جهاز أشعة على المستشفيات بمحافظات قنا والقاهرة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ والقليوبية وشمال سيناء والسويس، خلال شهر أكتوبر الماضي، لافتًا إلى تزويد مستشفيي العريش وزويد المركزي بمحافظة شمال سيناء بأجهزة أشعة نقالي وتحميض ديجيتال CR وأشعة عمليات C-arm، وذلك ضمن الاستعدادات الطبية لاستقبال الأشقاء المصابين من قطاع غزة.

وأضاف “عبد الغفار” أنه تم إصدار عقود صيانة لأجهزة أشعة الثدي بالوحدات المتنقلة لصحة المرأة وجهاز أشعة الثدي بمستشفى دسوق وجهاز أشعة عادية بمستشفى حميات العباسية محافظة القاهرة، حرصًا على سلامة الأجهزة وضمان عملها بشكل فعال لخدمة المرضى.



ومن جانبه أشار الدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي إلى ترخيص 82 منشأة طبية حكومية وغير حكومية تحوز أجهزة أشعة رنين مغناطيسي تتضمن 47 منشأة ضمن عمل اللجنة الفنية للأشعة.

وتابع "النادي" أنه تم المرور على أقسام الأشعة بمستشفيات الشهداء المركزى وتلا المركزى وزاوية الناعورة المركزى بمحافظة المنوفية، وههيا المركزي وفاقوس العام بمحافظة الشرقة للوقوف على مدى الجاهزية الطبية لها وإعطاء التوصيات اللازمة لتلافي أي ملاحظات للارتقاء بجودة العمل بها.