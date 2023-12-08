الخارجية العراقية تدين استهداف السفارة الأمريكية في بغداد

أدانت وزارة الخارجية العراقية الهجوم الذي تعرضت له السفارة الأمريكية في بغداد اليوم، وأكدت حرمة البعثات الدبلوماسية.



الخارجية العراقية تدين الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد



وجاء في بيان الوزارة: "تُعبّر وزارة الخارجيّة عن رفضها، وإدانتها لما تعرّضت له سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في بغداد من اعتداءات من قبل مجاميع منفلتة، وبهذا الصدد، نجدد حرصنا على الالتزام بحُرمة البعثات الدبلوماسيّة وضرورة عدم تعرُّض أمنها للخطر".



وأضاف البيان: "كما نؤكد أنّ السلطات الأمنيَّة قد اتخذت جميع الإجراءات اللازمة، وتبذل أقصى الجهود في ملاحقة المتسبِّبين بالتفجير لإحالتهم إلى القضاء لينالوا قصاصهم العادل، ومنع أيِّ إخلال بأمن البعثات الدبلوماسيَّة".



وتابع البيان: "إن وزارة الخارجية تتابِع مع السلطات الأمنيّة المسؤولة عن التحقيق، لمعرفة المُتسبِّبين بهذا الاعتداء، ونُشدد على أنّ مثل هذه الأفعال لن تُؤثّر في سير العمل الدبلوماسيّ الذي يُوليه العراق أهمّية بالغة؛ لما له من أثر في تجسير العلاقات بين بغداد ودول العالم، والحماية، والرعاية المُتبادَلة للمصالح الثنائيّة".

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من ناحيته، وجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني كافة القيادات الأمنية والجهات المسؤولة بملاحقة مرتكبي اعتداء إطلاق القذائف باتجاه السفارة الأمريكية في بغداد، وتقديمهم للعدالة.

استهداف السفارة الامريكية في بغداد

وشدد السوداني في توجيهاته، على أن استهداف البعثات الدبلوماسية أمر لا يمكن تبريره، ولا يمكن القبول به، تحت أي ظرف ومهما كانت الادّعاءات والأوهام التي تقف وراء هذه الأفعال المشينة.



وأكد أن مرتكبي هذه الاعتداءات يقترفون إساءة إزاء العراق واستقراره وأمنه، وأن هذه المجاميع المنفلتة، الخارجة عن القانون، لا تمثل بأي حال من الأحوال إرادة الشعب العراقي، ولا تعكس القرار العراقي الوطني الذي عبرت عنه الحكومة العراقية في مناسبات رسمية عدة.



وأضاف، أن التلاعب باستقرار العراق، والإساءة للأمن الداخلي، ومحاولة التعريض بسمعة العراق السياسية، واستهداف أماكن آمنة محمية بقوة القانون والأعراف والاتفاقيات الدولية، هي أعمال إرهابية.



حماية البعثات الدبلوماسية في العراق

وقال: "إن قوات الأمن العراقية والأجهزة الحكومية والتنفيذية، كلُّ حسب اختصاصه وواجبه، ستواصل حماية البعثات الدبلوماسية، وصيانة المعاهدات الدولية والالتزام بتأمينها، ولن تجد العناصر المسيئة إلا الملاحقة والتصدّي دفاعًا عن سيادة العراق واستقراره، الذي تحقق عبر مسيرة طويلة من التضحيات الجِسام".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد دعت الحكومة العراقية الى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية أفراد ومرافق البعثات الدبلوماسية والشركاء في التحالف الدولي.



ولفت تقارير اخبارية صباح اليوم الجمعة إلى إطلاق السفارة الأمريكية في العراق صفارات الإنذار عقب تعرض المنطقة الخضراء في بغداد حيث تقع السفارة للقصف.



وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، أوضح في بيان، إنه "حوالي الساعة 4:15 من صباح الجمعة تعرضت السفارة الأمريكية لهجوم بصاروخين"،

وأوضح أن "التقييمات لا تزال جارية، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات في مجمع السفارة، ولغاية اللحظة، لم تتبَن أي جهة مسؤوليتها عن هذا الهجوم".

وبحسب المتحدث فإن "المؤشرات تدل على أن الهجمات نفذتها ميليشيات موالية لإيران، تنشط في العراق".

