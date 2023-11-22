الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

السفارة الأمريكية تشيد برؤية القاهرة لتحقيق السلام وتؤكد رفضها تهجير الفلسطينيين إلى مصر

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أصدرت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مصر، هيرو مصطفى جارج، بيانا بشأن اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسرى الذي تم التوصل إليه بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس بواسطة كل من مصر والولايات المتحدة وقطر.

وقف ممتد للقتال

وقالت السفيرة الأمريكية، في بيان لها: "كما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، فقد دخلت الولايات المتحدة في شراكة مع مصر وقطر لتسهيل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة وتنفيذ وقف ممتد للقتال حتى تتمكن المساعدات الإنسانية الإضافية من الوصول إلى الشعب الفلسطيني".

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وأضافت السفيرة الأمريكية، أنه طوال هذه الأزمة وخلال هذه المفاوضات، أظهرت مصر مرة أخرى التزامها بالاستقرار الإقليمي وسخائها في مساعدة المدنيين الذين وقعوا في الصراع.

 ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين

وتابعت: "بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة والشعب الأمريكي، أدرك أيضًا تركيز مصر الثابت على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة وتسهيل إخراج المواطنين الأجانب، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين وأفراد أسرهم، من غزة بأمان".

واستطردت: "أنا ممتنة لإصرار شركائنا المصريين وتصميمهم على العمل معنا بشكل وثيق لتحقيق أخبار اليوم المفعمة بالأمل، وهي شهادة لا لبس فيها على قوة شراكتنا".

 السلام في الشرق الأوسط

وأوضحت أن الولايات المتحدة تشيد بقيادة الحكومة المصرية ورؤيتها طويلة المدى في العمل من أجل السلام في الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أنه كما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، فإن الولايات المتحدة ترفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة سواء إلى مصر أو إلى أي مكان آخر".

وقالت السفيرة الأمريكية لدى مصر: "إنني أتمسك بهذه الالتزامات والأهداف المشتركة عندما أتولى مهامي في القاهرة".

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غزة حماس هدنة إنسانية قطر إسرائيل

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