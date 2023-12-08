تشيع جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها (صور)
شيع أحمد حلمى جثمان شقيقه "خالد" بمدينة بنها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها حيث أدى الفنان الصلاة على الفقيد وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربة وأصدقائه والمحيطين به بمدينة بنها بمسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.
وتوفي خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بمدينة بنها بعد صراع مع المرض حيث أجرى للفقيد جراحة قلب مفتوح مؤخرا وأصيب بأزمة قلبية وتوفي.
ونعت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها قالت فيه: " تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.