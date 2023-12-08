الجمعة 08 ديسمبر 2023
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محافظات

تشيع جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها (صور)

جنازة شقيق أحمد حلمي،
جنازة شقيق أحمد حلمي، فيتو

شيع أحمد حلمى جثمان شقيقه "خالد" بمدينة بنها إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة بمنطقة الشموت ببنها حيث أدى الفنان الصلاة على الفقيد وسط حالة من الحزن الشديد من أقاربة وأصدقائه والمحيطين به بمدينة بنها بمسجد ناصر بمنطقة الفلل ببنها.

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زوج شقيقة الفنان أحمد حلمي يروي تفاصيل وفاة الراحل خالد حلمي

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أول تعليق من أحمد حلمي على وفاة شقيقه الأكبر


وتوفي خالد حلمي شقيق الفنان أحمد حلمي بمدينة بنها بعد صراع مع المرض حيث أجرى للفقيد جراحة قلب مفتوح مؤخرا وأصيب بأزمة قلبية وتوفي. 

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ونعت محافظة القليوبية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك "  شقيق الفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها قالت فيه: " تتقدم الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالعزاء للفنان أحمد حلمي ابن مدينة بنها، ولأسرته في وفاة شقيقه خالد حلمي، وصلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بمسجد ناصر، والدفن بمقابر الشموت، والعزاء بمضيفة عبد المنعم رياض بالمنشية اليوم".

 

 

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