أول تعليق من أحمد حلمي على وفاة شقيقه الأكبر
أعلن الفنان احمد حلمي موعد ومكان عزاء شقيقه خالد حلمي، الذي رحل عن عالمنا اليوم، مطالبًا الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
في هذا السياق، نشر أحمد حلمي عبر ستوري خلال حسابه على إنستجرام، منشور كتب فيه: توفي إلى رحمة الله أخويا خالد محمد حلمي عبد الرحمن والعزاء في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك يوم الأحد الموافق 10 ديسمبر ونسألكم الدعاء.
وكانت سالي حلمي قد حرصت على نعي شقيقها، حيث كتبت حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "أخي عادل حلمي في ذمة الله أستحلفكم بالله أن تدعو له في هذه الجمعة الكريمة".
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