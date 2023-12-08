بنك جي بي مورجان: ركود اقتصادي محتمل خلال العام القادم لهذه الأسباب

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين في بنك جي بي مورجان الأمريكي، أن يشهد العام الجديد 2024 تراجعا ملحوظا في بيانات التضخم والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي محتمل نتيجة لانخفاض المعدلات التضخمية، وبالتالي يزيد قلق المستثمرين بمختلف المجالات والقطاعات.

علاقة أسعار الفائدة

وأوضح الخبراء بالبنك السابق ذكره، أنه من المتوقع أن يكون لـ سعر الفائدة تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي، خلال العام القادم، خاصو وسط تطور وتصاعد حدة ووتيرة الأحداث الجيوسياسية والتي لها عوامل سلبية من ناحية أخرى على حركة التجارة ومعدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.

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مؤشرات أسعار الفائدة، فيتو

توقعات بخفض سعر الفائدة

وتشير توقعات البنك إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتخلى عن سياسته النقدية المتشددة خلال النصف الثاني من العام 2024، كما أنه من الممكن أن يخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل اجتماع، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تبرهن على قوة الدولار خلال الفترة القادمة.

تعليق رئيس الفيدرالي الأمريكي

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أوضح، أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية مرحب به، ولكن يجب أن يستمر هذا التراجع للوصول إلى المعدلات المستهدفة، وتحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القادمة، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة، بحضور أعضاء البنك.

وأوضح باول، أن الفيدرالي جاهز لزيادة التشديد النقدي لو لزم الأمر، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه المراهنة على بدء تيسير السياسة النقدية، كما أن مخاطر ارتفاع التضخم بقوة أو انخفاضه بقوة أصبحت متكافئة.