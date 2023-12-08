الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

بنك جي بي مورجان: ركود اقتصادي محتمل خلال العام القادم لهذه الأسباب

بنك جي بي مورجان،
بنك جي بي مورجان، فيتو

يتوقع العديد من الخبراء الاقتصاديين في  بنك جي بي مورجان الأمريكي، أن يشهد العام الجديد 2024  تراجعا ملحوظا في بيانات التضخم  والنشاط الاقتصادي، الأمر الذي يؤدي إلى حدوث ركود اقتصادي محتمل نتيجة لانخفاض المعدلات التضخمية، وبالتالي يزيد قلق المستثمرين بمختلف المجالات والقطاعات.

علاقة أسعار الفائدة 

وأوضح الخبراء بالبنك السابق ذكره، أنه من المتوقع أن يكون لـ سعر الفائدة تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي، خلال العام القادم، خاصو وسط تطور وتصاعد حدة ووتيرة الأحداث الجيوسياسية والتي لها عوامل سلبية من ناحية أخرى على حركة التجارة ومعدلات التضخم وأسعار السلع الأساسية.

Advertisements

مؤشرات أسعار الفائدة، فيتو 

توقعات بخفض سعر الفائدة

وتشير توقعات البنك إلى أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يتخلى عن سياسته النقدية المتشددة خلال النصف الثاني من العام 2024، كما أنه من الممكن أن يخفض سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لكل اجتماع، إلا أن هناك العديد من العوامل التي تبرهن على قوة الدولار خلال الفترة القادمة.

 

txt

عضو بالمركزي الأوروبي: متفائل بانتهاء سياسة التشديد النقدي ونستبعد رفع سعر الفائدة

txt

هل يغير الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية خلال اجتماعه القادم، عضو بالبنك يوضح

 

تعليق رئيس الفيدرالي الأمريكي 

وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أوضح، أن تراجع معدلات التضخم خلال الفترة الحالية مرحب به، ولكن يجب أن يستمر هذا التراجع للوصول إلى المعدلات المستهدفة، وتحقيق النمو في الاقتصاد العالمي، خلال الفترة القادمة، وذلك خلال كلمته التي ألقاها اليوم الجمعة، بحضور أعضاء البنك.

وأوضح باول، أن الفيدرالي جاهز لزيادة التشديد النقدي لو لزم الأمر، لافتًا إلى أنه من السابق لأوانه المراهنة على بدء تيسير السياسة النقدية، كما أن مخاطر ارتفاع التضخم بقوة أو انخفاضه بقوة أصبحت متكافئة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

بنك جي بي مورغان سعر الفائدة التضخم الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الفيدرالي

مواد متعلقة

رئيس جي بي مورجان: أمريكا أدمنت الديون وتعرض الاقتصاد للخطر

هل يغير الفيدرالي الأمريكي سياسته النقدية خلال اجتماعه القادم، عضو بالبنك يوضح

خبير اقتصادي: زيادة سعر الفائدة 1% يرفع فاتورة مدفوعات الفوائد بقيمة 70 مليار جنيه

رئيس الفيدرالي الأمريكي: التضخم مرتفع للغاية ولا نعلم متى يتراجع لـ 2%

الأكثر قراءة

بيراميدز يقرر استبعاد شريف إكرامي من بعثة الفريق بجنوب أفريقيا

تعرف على سعر آيفون 15 برو ماكس في الإمارات 2023

بفارق 190 جنيهًا، ارتفاع أسعار السجائر جملة مقارنة بالسعر الرسمي مع مرور شهر

السيسي يدعو المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية ليختاروا من يصلح

لاعبو الزمالك ينظمون ممرًا شرفيًا احتفالا بمعتمد جمال بعد توقيع عقد مع الزمالك

تشييع جنازة شقيق الفنان أحمد حلمي ببنها (صور)

أحمد حلمي ومنى زكي يودعان جثمان شقيقه بمسقط رأسه في بنها (صور)

هل تتراجع حماس؟!

Advertisements

منوعات

المزيد

الذكاء الاصطناعي يقود أحدث دراجة

مشروع جديد للمرشح للأوسكار، صديق جيجي حديد يعمل على عربة طعام

توقعات الأبراج اليومية، السبت 9-12-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

حظك وتوقعات الأبراج السبت 9-12-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 8-12-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة 8-12-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 8-12-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 8-12-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

خطوات صرف السكر الحر بـ 27 جنيهًا على البطاقة التموينية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم القط الأبيض في المنام وعلاقته بالأزمات وتدبير المكائد

تفسير حلم الدخان في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

الدعاء للميت ليلة الخميس وصباح الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية