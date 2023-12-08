نتفليكس تطرح فيلم المخرج المصري سام إسماعيل Leave the World Behind

نتفليكس ، طرحت شبكة البث الرقمي الأشهر حول العالم، فيلم Leave the World Behind، للكاتب والمخرج الأمريكي الجنسية المصري الأصل، سام إسماعيل، للمشاهدة حصريا عبر منصتها اليوم، وذلك بعد أسبوعين فقط من طرحه في صالات السينما ٢٢ نوفمبر 2023.

تفاصيل فيلم Leave the World Behind

فيلم Leave the World Behind من بطولة الممثل الحائز علي جائزة الأوسكار ماهرشالا علي، والممثلة الشهيرة جوليا روبرتس، وإيثان هوك، وهو من إخراج المخرج العالمي المصري الأصل، سام إسماعيل، وشارك في إنتاج الفيلم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل عبر شركتهما Higher Ground Productions.

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قصة فيلم Leave the World Behind

وتدور أحداث فيلم Leave the World Behind، حول عائلة إيثان هوك، وجوليا روبرتس، التي تقضي إجازتها في منزل مستأجر، حتى يزورهم رجل وابنته، ليحذرهم من اقتراب نهاية العالم.

المخرج العالمي سام إسماعيل

فيلم Leave The World Behind، من إخراج سام إسماعيل، وهو مخرج، ومنتج، وكاتب سيناريو، أمريكي من أصول مصرية، ولد في 17 سبتمبر 1977، في مدينة هوبوكن، بولاية نيوجيرسي.

عرف المخرج سام إسماعيل بإخراجه لمسلسل Mr. Robot من بطولة الممثل المصري الأصل رامي مالك، والذي فاز عنه بجائزة جولدن غلوب لأفضل مسلسل تلفزيونى درامى.

وقدم إسماعيل أول فيلم روائي طويل له، تحت اسم Comet، وهو ما يجعل فيلم Leave The World Behind ثاني فيلم له روائي طويل في تاريخه الفني.

نتفليكس وخاصية بصمة الوجه

وفي سياق متصل كشفت تقاريرا صحفية أن عملاق البث الرقمي نتفليكس تعمل على تفعيل خاصية بصمة الوجه في الفترة القادمة، وذلك للتأكد من عدم مشاركة حساب المشترك مع أشخاص آخرين.

فيما لم تكشف التقارير عن موعد محدد، لتطبيق الخاصية رسميا، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلان شبكة البث الرقمي نتفليكس رسميًا، عن باقة تحتوي على فواصل إعلانية بقيمة 7 دولارات شهريًا، ويأتي ذلك ضمن خطة المنصة لتوسيع انتشارها وزيادة عدد المشاهدات، بالإضافة لتحقيق ربح أكبر خاصة بعد الخسائر المالية التي لحقت بالمنصة مؤخرًا.

محتوى منصة البث الرقمي نتفليكس

وفي سياق متصل أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قواعد تنظيمية وتراخيص لمنصات المحتوى الإلكتروني مثل Netflix وديزني.

وتشمل التراخيص والقواعد التنظيمية التزام المنصات المشار إليها بالأعراف والقيم المجتمعية للدولة، والقيام بالإجراءات اللازمة حال بث مواد تتعارض مع قيم المجتمع.

فيما أعلنت لجنة الإعلام الإلكتروني في دول مجلس التعاون مطالبتها رسميا شبكة البث الرقمي نتفليكس بإزالة المحتوى المخالف.

وأكد مجلس التعاون الخليجي أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق منصة البث الرقمي نتفليكس في حال عدم إزالتها للمحتوى المخالف على منصاتها في دول الخليج.

وأوضحت لجنة الإعلام أن المحتوى المقصود، هو المحتوي المشجع على الشذوذ الجنسي والمروج له، بالإضافة للمحتوى القائم على الترويج لأفكار ضد قيمنا وعاداتنا المجتمعية.

منصة البث الرقمي نتفليكس

وكشفت مجلة فارياس الأمريكية أن شبكة البث الرقمي Netflix، قامت مؤخرا بتسريح ما يقرب من 300 موظف لديها بعد انخفاض أسهمها، حيث كانت التخفيضات عبر وظائف تجارية متعددة في الشركة، مع فقدان الجزء الأكبر من الوظائف في الولايات المتحدة.

وذكر تقرير مجلة فاريتي أن هذه التسريحات الجديدة للعمال، حدثت بعد أسابيع قليلة فقط من قيام شبكة نتفليكس التي تضم قوة عاملة عالمية من حوالي 11000 موظف، بإجراء جولة أولية من التخفيضات ذات الحجم المماثل في مايو الماضي حيث أعلنت استغنائها عن 150 موظفًا وعشرات المقاولين والعاملين بدوام جزئي، فيما تحاول شبكة نتفليكس التكيف مع سعر سهمها الضعيف بشدة.

وقال متحدث باسم Netflix لـ Variety: "اليوم للأسف تركنا حوالي 300 موظف.. بينما نواصل الاستثمار بشكل كبير في الأعمال التجارية، أجرينا هذه التعديلات بحيث تنمو تكاليفنا بما يتماشى مع نمو الإيرادات الأبطأ لدينا..نحن ممتنون جدًا لكل ما فعلوه لـNetflix ونعمل بجد لدعمهم خلال هذا الانتقال الصعب".