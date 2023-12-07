حماس: 60 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود بسبب العدوان على غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلن القيادي بحركة حماس، أسامة حمدان، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس، أن العدوان الإسرائيلي خلف أكثر من 60 ألفا من الشعب الفلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود.



المقاومة تنجح في التصدي لجيش الاحتلال في قطاع غزة

وأكد أسامة حمدان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم ينجح في تحقيق أهدافه داخل قطاع غزة، وذلك بعد الخسائر الكبيرة التي تكبدها على يد المقاومة الفلسطينية الباسلة.



ويهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال العدوان الغاشم الذي يشنه على قطاع غزة إلى القضاء على حركة حماس، وفرض سيطرته الأمنية على القطاع.



ويحاول جيش الاحتلال أن ينشئ منطقة عازلة في شمال قطاع غزة وذلك بعد تهجير السكان والدفع بهم نحو الجزء الجنوبي والضغط عليهم لتهجيرهم نحو مصر، أو دول أخرى لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل.



وفي السياق ذاته أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، عن مقتل ضابط و3 جنود خلال معارك مع كتائب القسام في قطاع غزة.



و في البيان الصادر عنه اليوم أكد جيش الاحتلال، مقتل نجل غادي أيزنكوت عضو مجلس الحرب ورئيس الأركان الأسبق في جيش الاحتلال خلال معارك مع كتائب القسام في القطاع.

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خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان على غزة



وتجدر الإشارة إلى أن كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، كبدت اليوم الخميس وعلى مدار ال3 أيام الماضية جيش الاحتلال الإسرائيلي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات العسكرية.



وقالت كتائب القسام، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، إن قواتها تمكنت خلال الـ ٧٢ ساعة الأخيرة من تدمير 79 آلية عسكرية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي كليا أو جزئيا فقط في محاور التوغل في غزة.



وفي السياق ذاته، أكدت كتائب القسام، أن مقاتليها نجحوا في قنص جنديين إسرائيليين في حي الشجاعية شرق قطاع غزة.



وعلى مدار الأيام القليلة الماضية وبعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ونجحت المقاومة الفلسطينية في تكبيده خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

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