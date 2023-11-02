بيريرا يرفض تدخلات جمال علام

شهدت أروقة اتحاد الكرة أزمة وخلافا حادا بين مجلس إدارة الجبلاية برئاسة جمال علام، والبرتغالي فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام.

ورفض بيريرا طلب جمال علام بانضمام عضوين للجنة الحكام في محاولة لارتقاء التحكيم في ظل تراجع مستوى الحكام منذ بداية الموسم وهو الأمر الذي رفضه بيريرا.

وقال علام: إنه في حالة استمرار الأخطاء المستمرة بالمباريات سيرشح عضوا أو اثنين بلجنة الحكام أو رحيل أغلبية أعضاء اللجنة.

حالة الغضب سواء من اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة من أخطاء التحكيم جعلت بقاء بيريرا على رأس المنظومة التحكيمية شبه مستحيل.

Advertisements

وأرسلت رابطة الأندية لاتحاد الكرة العديد من الشكاوى من فرق الدوري بسبب الأخطاء التحكيمية وتراجع مستواه اكثر من المواسم الماضية.

واستنكرت رابطة الأندية إصرار اتحاد الكرة في استمرار بيريرا على رأس المنظومة التحكيمية رغم الشكاوى التي تقدمت بها معظم أندية الدوري الممتاز والتي استندت إلى تقارير الحكام بأنفسهم والاعتراف بأخطائهم.

وناشدت رابطة الأندية في أكتر من خطاب لاتحاد الكرة بسرعة إيجاد حل للأزمة خاصه وأن الأمر أصبح يحتاج الى مواجهة سريعة وقرار حاسم من مجلس الجبلاية، خاصة وأن لا يوجد مبرر لتراجع التحكيم المصري في ظل رغبة الرابطة في تطور كافة أعضاء المنظومة الرياضية ولكن تراجع مستوى التحكيم يفسد اكتمال رونق الدوري المصري.

وأكدت الرابطة في خطابها أن بيريرا لم يعد يمتلك أي عزر لتدهور مستوى التحكيم غير المسبوق بالمسابقة المحلية في ظل إتاحة فرصة طويلة له بين الموسمين لتطوير أداء الحكام وهذا لم يحدث على على أرض الواقع.

الأمر الذي يؤكد أن مستقبل بيريرا بات على المحك والتفكير الجادي لتوجيه الشكر له والاستعانة بخبير مصري لرئاسة لجنة الحكام في محاولة لإنقاذ سمعة التحكيم والدوري المصري.

وشهدت أروقة اتحاد الكرة، أزمة بين فيتور بيريرا رئيس لجنة الحكام، وأعضاء مجلس الجبلاية بسبب الأخطاء التحكيمية في مباريات الدوري.

وجاءت الأزمة خلال اجتماع جمال علام رئيس الاتحاد وأعضاء المجلس مع فيتور بيريرا بسبب أزمات التحكيم في المباريات وأنه العنصر الوحيد حتى الأن الذي يعكر صفو المسابقة ولم يشهد أي تطور.

وقال جمال علام: إن الأندية تستخدم التحكيم ض اتحاد الكرة ولم يصل أي خطابات ضد المجلس إلا بسبب التحكيم الذي تراجع مستواه يوما عن الآخر.

الأمر الذي جعل بيريرا يستنفر من حيث أعضاء المجلس مؤكدًا أنه يسعى حسب معلوماته من أعضاء لجنة التحكيم في تطوير المنظومة.

وحاول بيريرا الاستعانة بعامر حسين عضو المجلس، للدفاع عنه إلا أن الأخير أكد تدهور مستوى التحكيم وأن الشكوى المقدمة من الأندية سواء للاتحاد أو رابطة المحترفين تكون بسبب أداء الحكام.

شكوى المقاولون العرب ضد اتحاد الكرة و التحكيم

وأرسلت إدارة نادي المقاولون العرب اليوم خطابا رسميًا من ٣ نسخ إلى اتحاد الكرة المصري ورابطة الأندية المحترفة وأخرى مترجمة إلى لجنة الحكام التي يتولى رئاستها البرتغالي بيريرا تطالبهم فيها بالتدخل الفوري لإيقاف الأخطاء التحكيمية المتكررة وغير المسبوقة والتي شهدتها مباراة فريق الكرة الأخيرة أمام منافسه زد ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز.

وجاء في الخطاب أيضا أن نادي المقاولون لم يكن يرغب ــ كعادته ــ في التعقيب على أداء التحكيم المصري، ولكن الأخطاء التحكيمية الأخيرة والمتكررة، والتي أثرت في نتائج بعض المباريات بشكل مباشر مثلما جرى في مباراة زد الأخيرة والتي شهدت أخطاء غير مقبولة؛ من حكام الساحة، دفعت النادي لهذه المخاطبات العاجلة؛ حرصًا على مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الأندية.

Advertisements

وأضافت إدارة المقاولون في خطاباتها الرسمية أن حكم مباراة زد الأخيرة تغاضى عن ثلاث حالات طرد كان يستحقها لاعبو المنافس أحدها تم استدعاء حكم المباراة من قبل حكام الـ«V. A. R »، دون جدوي.

من جانبه طالب المهندس محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب اتحاد الكرة ورابطة الأندية ولجنة الحكام بالتدخل السريع لإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي بإيقاف الأخطاء التحكيمية، وتطبيق معايير ثابتة على الجميع؛ لضمان استكمال بطولة الدوري في أجواء رياضية ووسط معايير راسخة للعدالة والشفافية بين جميع الأندية المتنافسة.

وأضاف المهندس محمد عادل أن المقاولون العرب يتمسك بأحقيته في إسناد مبارياته إلى حكام دوليين للحفاظ علي حقوقه في منافسات الدوري مبكرا خاصة وأن النادي ظل دائما مساندا لأسرة التحكيم المصري علي مدار تاريخه ولكن الأمور فاقت الحد بعد الأخطاء التحكيمية (الفجة) التي تعرض لها الفريق في المباراة الأخيرة أمام نادي زد.

وأوضح المشرف العام على الكرة بالمقاولون أن اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة مطالبان بالاهتمام بتطوير ودعم منظومة التحكيم، لضمان العدالة ونجاح المسابقات الكروية على كافة المستويات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة ، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية والفنية.



