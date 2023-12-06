منطقة المنيا تستقبل وفد لجنة الحكام لتفعيل معسكر اليوم الواحد (صور)

لجنة الحكام، واصلت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا معسكرات اليوم الواحد بجميع الفروع التابعة لها بجميع أنحاء الجمهورية، من أجل تدريب وتثقيف وتطوير مستوى أداء الحكام في مختلف المناطق.

وواصلت لجنة الحكام الرئيسية زياراتها لمعسكرات فروع الوجه القبلي "الصعيد" وتحديدا منطقة المنيا لكرة القدم، حيث رحب مسئولوها باستقبال الكابتن أحمد أبوالعلا عضو اللجنة الرئيسية والمحاضر باللجنة لبدء فاعليات المعسكر اليوم الواحد الذي تم إطلاقه.

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وتواجد أحمد أبوالعلا عضو اللجنة الرئيسية في حضور مسئولي لجنة الحكام بمنطقة المنيا لكرة القدم تحت رعاية النائب إيهاب عبدالعظيم المدير التنفيذي للمنطقة وبرئاسة لجنة الحكام برئاسة الكابتن اشرف ابو النور ومصطفى عبدالعظيم وسيد عبدالمنعم واحمد جمال، بمشاركة الكابتن محمد عبدالكافي المحاضر باللجنة ورئيس اللجنة سابقا.

محاضرة لشرح قانون كرة القدم

بدأت فاعليات المعسكر والذي حضرها الكابتن احمد ابوالعلا بشرح فهم قانون كرة القدم، وجميع التعديلات الجديدة لكرة القدم والتي اشتملت على حالات التسلل بالانحراف والمتعمد وركلات الجزاء وحالات الطرد والإنذار والالعاب المتعمدة من لمسة اليد وعن مفاهيم وبروتكول تقنية الفيديو المساعد وكافة التعليمات الإدارية والفنية التي تقرها لجنة الحكام الرئيسية، كما إستعرض أبو العلا فيديوهات لبعض الحالات التحكيمية الجدلية والهامة وشرحها وقام بتحليلها بكل تفصيل طبقا للتعديلات الجديدة.

محاضرة عن كيفية تطوير الجانب البدني

كما أقيم الجانب البدني الذي قاده به الكابتن مصطفى عبدالعظيم المعد البدني لحكام المنطقة بإجراء عمليات التسخين قبل فاعليات اللقاء العملي لعدم وجود أي خطورة علي الحكام، وكما أقيمت لقاءات ودية مصغرة للحكام والتدريب علي إشارات التسلل ورمية التماس وضربات المرمى وكيفية إدارة المباريات وكيفية التمركز الجيد في الالعاب الصعبة وعن كيفية سرعة اتخاذ القرار الصحيح في أدق الوقت.

حضر فاعليات المعسكر حكام الدرجة الأولى والثانية والثالثة والجدد بمنطقة المنيا لكرة القدم والذي أقيم على قاعة وملاعب نادي المنيا بمدينة المنيا الجديدة، والذي كان في أشد الترحيب والاستقبال لمنافسات المعسكر.

تكريم عضو اللجنة الرئيسية

وفي خلال فاعليات المعسكر كرمت المنطقة برئاسة النائب ايهاب عبدالعظيم وبمشاركة لجنة الحكام درعا لعضو اللجنة الرئيسية أحمد أبو العلا، باسم منطقة المنيا وشعارا للاتحاد المصري لكرة القدم فرع المنيا.

وفي الختام وجهت المنطقة والعاملين بها ولجنة الحكام برئاسة ابوالنور وجميع الحكام بخالص شكرهم وتقديرهم للكابتن احمد ابوالعلا المحاضر بلجنة الحكام علي مجهوده الكبير الذي بذله من نقل كافة الخبرات التي ادت استفاده كبيرة لحكام المنيا.