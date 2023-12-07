بوتين خلال لقائه مع رئيسي: التعاون مع إيران يسير بصورة نشطة في جميع المجالات
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، أن التعاون مع إيران يسير بصورة نشطة في جميع المجالات، داعيا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي إلى تبادل وجهات النظر حول أوضاع المنطقة خاصة في فلسطين.
زيارة الرئيس الإيراني إلى العاصمة موسكو
وأفادت تقارير إعلامية روسية اليوم، أن الرئيس بوتين استقبل نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي في الكرملين، في إطار زيارة رسمية يجريها الأخير إلى موسكو.
وقال بوتين خلال لقائه مع رئيسي: "بالطبع من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نتبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة، وخاصة في ما يتعلق بالوضع في فلسطين".
وأشار بوتين إلى أن "لدينا مشاريع بنية تحتية كبيرة، لقد ناقشناها خلال فترة طويلة، والآن وصلنا إلى مرحلة التنفيذ العملي لبناء خطوط السكة الحديدية (شمال- جنوب)".
التعاون الروسي الإيراني يزداد بصورة كبيرة
واكد الرئيس بوتين خلال حديثه مع الرئيس الإيراني:" نحن نعمل بشكل طبيعي ونتعاون تقليديا في قطاع الطاقة، وفي مجال التعليم، لدينا عدد كبير من الطلاب الإيرانيين الذين يدرسون هنا. وبشكل عام، العمل جار على قدم وساق في كافة المجالات تقريبا".
وأشار بوتين في حديثه إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 20 % خلال العام الماضي، طالبا من إبراهيم رئيسي نقل أطيب التمنيات إلى المرشد الإيراني علي خامنئي.
هذا ووصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة موسكو للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حيث بحثا العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية.
ويزور رئيسي موسكو بدعوة من بوتين للتباحث في العلاقات الثنائية بما فيها الاقتصادية، والقضايا الإقليمية والدولية وعلى رأسها الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي والوضع في قطاع
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