لسنا مستعمرة، ولي عهد السعودية يتدخل لتصحيح خطأ ترجمة خلال لقاء بوتين (فيديو)
قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتصحيح جملة لمترجم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال زيارة الأخير إلى السعودية، الأربعاء.
وقال ولي العهد السعودي: "السعودية أُعيد توحيدها ولم تكن مستعمرة من قبل".
وعقد ولي العهد السعودي جلسة مباحثات مع الرئيس الروسي في الرياض.
زيارة الرئيس الروسي للسعودية
وقال ولي العهد السعودي مساء اليوم الأربعاء، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن السعودية وروسيا تعملان معا لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط.
وأضاف بن سلمان: لدى السعودية وروسيا فرص كبيرة لتوسيع التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن السعودية وروسيا تتعاونان بنجاح في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار.
ووصف بن سلمان الرئيس بوتين بأنه "ضيف خاص" للمملكة.
من ناحيته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين روسيا والسعودية.
تطوير العلاقات الودية بين السعودية وروسيا
وأكد بوتين خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أن "لا شيء يمكنه أن يعيق تطوير العلاقات الودية بين موسكو والرياض".
وأضاف أن روسيا تتمتع بعلاقات جيدة مع السعودية في كافة المجالات بما في ذلك الاقتصادية ومن المهم تبادل الآراء حول الوضع في المنطقة.
واعتبر بوتين أن اللقاء مع بن سلمان جاء في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن العلاقات بين روسيا والسعودية تطورت بشكل كبير بفضل حكمة خادم الحرمين الشريفين.
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