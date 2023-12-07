أشرف صبحي تعليقا على إنجاز ناشئات الطائرة: نعيش فترة مليئة بالإنجازات

هنأ الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، منتخب مصر لناشئات الطائرة، بعد التتويج بلقب بطولة أفريقيا تحت 17 عامًا بعد الفوز على المنتخب النيجيري صاحب الأرض والجمهور بنتيجة 1/3.

وكان منتخب مصر كان قد ضمن التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2024، بعدما صعد للمباراة النهائية، ومعه منتخب نيجيريا صاحب المركز الثاني.

وقال أشرف صبحي: “الرياضة المصرية تعيش فترة مليئة بالإنجازات على مختلف الأصعدة بفضل تكاتف جميع أطراف المنظومة الرياضية، وحرص اللاعبين على التمثيل المشرف لمصر فى جميع المنافسات، والفوز بها”.

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وأضاف وزير الشباب والرياضة: “الوزارة واللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية يتابعون عن كثب استعداد لاعبي مصر لمختلف البطولات الدولية المقبلة والتشجيع على الفوز بألقابها فى ضوء النجاحات والإنجازات التى يسطرونها فى سجل الرياضة المصرية”.

وتضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي وزينة أحمد وملك سامح وجنا مبروك ولوجين أحمد وهنا كريم وريتاج هشام ورايان محمد وملك سعدة وهدي أحمد وجودي آسر ورودينا سعد.



الشباب والرياضة تشهد إطلاق أول نادٍ روتاري للصم وضعاف السمع

من ناحية أخرى، أناب وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية الدكتور عمرو حداد، لحضور حفل إطلاق أول نادي روتاري للصم وضعاف السمع، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والمحافظ أيمن نزيه محافظ الروتاري.

الشباب والرياضة تشهد إطلاق أول نادٍ روتاري للصم وضعاف السمع

في كلمته، نقل الدكتور عمرو حداد رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ترحيب وتحيات وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف، لكافة أبناء مصر من ذوي الهمم والقدرات، حيث أن لوزارة لديها استراتيجية واضحة للاهتمام بشريحة ذوى الهمم، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تابع حداد: "الدكتور أشرف صبحي يؤكد دومًا دعم الأشخاص ذوي القدرات والهمم وصقل مهاراتهم ودمجهم في المجتمع من خلال النشاط، لجميع فئات الإعاقة الذهنية والحركية والصم والبكم والمكفوفين على مستوى جمهورية مصر العربية، والعمل على تأهيل ذوى القدرات والهمم ليكونوا أعضاء فاعلين داخل المجتمع، مع إتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية والرياضية".



وأضاف: الوزير يوجه بضرورة أن تكون برامج الوزارة لذوي القدرات والهمم مستمرة طوال العام، وننتهج سياسة دمج ذوى القدرات والهمم في المجتمع، ولدينا خطة لتطبيق كود الاتاحة في المنشآت الشبابية والرياضية، مع مجموعة من الأنشطة والمشروعات المعنية بذوي الهمم منها قطار شباب ذوي الهمم وبرامج ثقافية متنوعة لتنمية قادرون باختلاف في كافة المجالات الشبابية والرياضية، أيضًا دوري الشباب للصم وكرة السلة للفتيات، وتنفيذ مراكز التخاطب وخدمات ذوي الهمم بمراكز الشباب بمختلف محافظات مصر بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا بالإمارات.