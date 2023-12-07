الخميس 07 ديسمبر 2023
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أخبار مصر

القوات المسلحة تنظم حملة «تصدوا معنا» بالتعاون مع الشباب والرياضة

حملة توعية بعنوان
حملة توعية بعنوان " تصدوا معنا "،فيتو

نظمت القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة حملة توعية بعنوان "تصدوا معنا" والتى تستهدف توعية الشباب بمخاطر الشائعات وحروب الجيل الرابع والحملات المعادية، والتى تستهدف التأثير السلبى على المجتمع المصرى، وذلك من خلال تنظيم العديد من المحاضرات ولقاءات التوعية بالمنشآت التعليمية ومراكز التدريب التابعة للقوات المسلحة وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على رفع الوعى الثقافى والوطنى لأفراد القوات المسلحة والتوعية بالجهود المبذولة لحماية ركائز الأمن القومى فى كافة القطاعات. 

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يأتى ذلك بالتزامن مع تنفيذ العديد من لقاءات التوعية القومية بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية للتوعية بحجم الإنجازات والجهود التي تبذلها الدولة فى كافة القطاعات، إضافة إلى تنظيم العديد
من اللقاءات والزيارات الميدانية لشباب مصر من طلبة الجامعات والمدارس لمتابعة المشروعات التنموية والوقوف على الإنجازات المحققة على أرض الواقع فى كافة ربوع مصر.

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القوات المسلحة وزارة الشباب والرياضة توعية الشباب حروب الجيل الرابع مخاطر الشائعات

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