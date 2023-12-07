تضامن الفيوم تنظم قافلة طبية مجانية في 4 قرى

قال جبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إن المديرية نظمت قافلة طبية جديدة استهدفت تقديم الدعم الطبي للمرضي غير القادرين في 4 قرى "قرية ابهيت والسليين وتوابع بندر سنورس بمركز سنورس، وقرية عفيفي مركز طامية" وشارك في القافلة مستشفى جامعة الفيوم التعليمي، وأحدي المؤسسات الخيرية.

دور المجتمع المدني

وأضاف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، أن المديرية توفر الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة، كما توفر لهم الدعم اللازم لخدمة وتنمية المجتمع المحلي والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

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خدمات القافلة

ولفت وميل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى أن القافلة وقعت الكشف الطبي على المواطنين في جميع التخصصات، (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، والكشف بالأشعة، والتحاليل الطبية إلى 64 حالة.

وأشار وميل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، إلى أنه تم إجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان، وتتحمل المؤسسة الشريكة نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة من مقر إقامتهم إلى مستشفى جامعة الفيوم، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة " المياه البيضاء والمياه الزرقاء وجراحات الشبكية، وزرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية"، وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان.

نشاط الجمعيات الأهلية في الفيوم

وتابع، أن الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الفيوم، نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية ومنها تنظيم القوافل الطبية، تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والاسر غير القادرة، ومساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفى القاهرة، وتوزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.

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