الخميس 07 ديسمبر 2023
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محافظات

من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ، محافظ الفيوم يتابع العمل بـ المقار الانتخابية

محافظ الفيوم يتابع
محافظ الفيوم يتابع مقار اللجان الانتخابية، فيتو

 تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية مقار اللجان الانتخابية، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بدوان عام المحافظة، استعدادا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، إن محافظ الفيوم، تابع مقار اللجان الانتخابية، بمدينة الفيوم، وقرى مراكز إطسا، وسنورس، وطامية، للتأكد من اكتمال التجهيزات باللجان الانتخابية، لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

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عدد المقار واللجان الفرعية

 وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفيوم، أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم، وأنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

أعمال النظافة

 وأكد محافظ الفيوم، على تكثيف أعمال النظافة بمقار اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة، للظهور بالشكل الحضاري اللائق، وكذا تيسير الحركة المرورية بالطرق المؤدية إليها، ورفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية والميادين، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

تزيين مداخل المقار الانتخابية

يذكر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، بدأت اليوم الخميس، تزيين مداخل المقار الانتخابية، وإشعارها بعلم مصر، استعدادا لتسليمها للجهات الأمنية، التي تجهيزها لاستقبال أعضاء اللجان الفرعية، مساء السبت المقبل، بعد مراجعة كافة احتياجات اللجان من كهرباء ومياه شرب ودورات مياه وصرف صحي، وتجهيزات وسائل الإكتفاء، ووسائل السلامة والصحة المهنية، لتكون المقرات آمنة تماما، وجاهزة لاستقبال أعضاء اللجان الفرعية والناخبين.

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