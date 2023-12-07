مياه الفيوم تعلن حالة الاستعداد القصوى خلال الانتخابات الرئاسية

أعلنت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع قطاعات الشركة واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية خلال فترة الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري، ضمن توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركات التابعة لها بمختلف محافظات الجمهورية، لمواجهة أي مشكلة طارئة خلال فترة الانتخابات الرئاسية.

وأصدرت شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، تعليمات إلى رؤساء القطاعات بسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين والتأكيد على تطهير شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع والمعالجة وتوفير سيارات مياه الشرب المتنقلة بالقرب من مقار اللجان الانتخابية وانتشار سيارات ومعدات الكسح بمختلف أرجاء المحافظة والتأكيد على انتظام العمل بجميع محطات مياه الشرب لضمان استمرارية الخدمة على مدار الساعة.

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متابعات المحافظ

تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، جاهزية مقار اللجان الانتخابية، بمختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة، من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بدوان عام المحافظة، استعدادا لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وقال المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، الدكتور محمد التوني، إن محافظ الفيوم، تابع مقار اللجان الانتخابية، بمدينة الفيوم، وقرى مراكز إطسا، وسنورس، وطامية، للتأكد من اكتمال التجهيزات باللجان الانتخابية، لاستقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 10 و11 و12 من شهر ديسمبر الجاري.

عدد المقار واللجان الفرعية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الفيوم، أنه تم تجهيز 283 مقرًا انتخابيًا، تضم 323 لجنة بجميع مراكز وقرى الفيوم، وأنه تم تشكيل لجنة عليا للانتخابات وغرف عمليات بالوحدات المحلية، للتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية لتذليل أي عقبات قد تعترض سير العملية الانتخابية.

اعمال النظافة

وأكد محافظ الفيوم، على تكثيف أعمال النظافة بمقار اللجان الانتخابية بمراكز وقرى المحافظة، للظهور بالشكل الحضاري اللائق، وكذا تيسير الحركة المرورية بالطرق المؤدية إليها، ورفع كافة الإشغالات بالطرق الرئيسية والميادين، وتوفير الأجواء الملائمة للناخبين، لأداء واجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر.

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