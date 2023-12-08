الجمعة 08 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

وصفات من الطبيعة، لتنعيم الشعر الجاف والمجعد

تنعيم الشعر، فيتو
تنعيم الشعر، فيتو

وصفات من الطبيعة، لتنعيم الشعر المجعد والجاف، هو ما تبحث عنه الكثير من الفتيات، ممن يعانون من جفاف الشعر، وهناك بالفعل العديد من الوصفات الطبيعية التي يمكن استخدامها لتنعيم الشعر الخشن والمجعد، والتي تأتي بمفعول سريع، وفي نفس الوقت ليس لها أي آثار جانبية على البصيلات أو فروة الرأس، مع الاستخدام المنتظم والمتكرر.

 

وصفات من الطبيعة لتنعيم الشعر

وأكدت خبيرة العناية بالبشرة والشعر سامنثا جريج، أن هناك وصفات من الطبيعة، لتنعيم الشعر الجاف والمجعد، وهو ما تستعرضه في السطور التالية: 

 

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خل التفاح

 يساعد خل التفاح على تقليل قشرة الرأس وزيادة نعومة الشعر.

 لاستخدام خل التفاح، اخلطي ملعقة كبيرة من خل التفاح مع كوب من الماء الدافئ.

 ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

الزيوت الطبيعية 

مثل زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز، تساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه. 

لاستخدام الزيوت، سخني ملعقتين كبيرتين من الزيت في الميكرويف لمدة 30 ثانية. ضعي الزيت على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

البيض

 غني بالبروتين، مما يساعد على تقوية الشعر وتنعيمه. 

لاستخدام البيض، اخلطي بيضة واحدة مع ملعقة كبيرة من الماء. 

ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

الأفوكادو

الأفوكادو غني بالدهون الصحية، مما يساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه. لاستخدام الأفوكادو، اهرسي نصف حبة أفوكادو. 

ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

الحلبة

الحلبة غنية بالبروتين والفيتامينات والمعادن، مما يساعد على تقوية الشعر وتنعيمه. 

لاستخدام الحلبة، اخلطي ملعقتين كبيرتين من الحلبة المطحونة مع كوب من الماء الساخن. 

اتركي الخليط لمدة 30 دقيقة، ثم صفيه.

 ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

جل الصبار

جل الصبار غني بالفيتامينات والمعادن، مما يساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه. 

لاستخدام جل الصبار، اقطعي ورقة من نبات الصبار واستخرجي المادة اللزجة. 

ضعي المادة اللزجة على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

العسل

العسل غني بالفيتامينات والمعادن، مما يساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه.

لاستخدام العسل، اخلطي ملعقتين كبيرتين من العسل مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. ضعي المزيج على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

المايونيز

وصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر، أبرزها زيت الخروع والصبار

وصفات طبيعية لتفتيح بشرتك وإشراقها بأقل التكاليف

المايونيز غني بالبروتين والزيوت، مما يساعد على ترطيب الشعر وتنعيمه. 

لاستخدام المايونيز، ضعي المايونيز على شعرك وفروة رأسك، واتركيه لمدة 30 دقيقة. اغسلي شعرك بالشامبو كالمعتاد.

 

يمكن استخدام هذه الوصفات مرة أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. 

من المهم أيضًا استخدام شامبو وبلسم خالٍ من الكبريتات للمساعدة في الحفاظ على ترطيب شعرك.

 

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