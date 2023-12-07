أمريكا تخطط لتعزيز قواتها العسكرية في البحر الأحمر لهذا السبب

أعلن البيت الأبيض في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه يركز على وجود قدرات عسكرية أمريكية كافية لردع التهديدات في البحر الأحمر.



أمريكا تعزز قدراتها في البحر الأحمر للتصدي للحوثيين

وزعم البيت الأبيض، في بيانه اليوم الخميس، أن هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تمثل تهديدا للملاحة البحرية وهي مدفوعة من إيران.

وأكد البيت الأبيض أن القطع البحرية الأمريكية المتواجدة في البحر الأحمر ستمارس حقها في الدفاع عن نفسها في حال تم تهديدها.

وتجدر الإشارة إلى أن الحوثيين في اليمن نفذوا العديد من العمليات والهجمات ضد السفن الإسرائيلية التي تمر في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب تضامنا مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأطلق الحوثيون العديد من الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية باتجاه إيلات الإسرائيلية عن طريق البحر الأحمر، والتي ألحقت خسائر في دولة الاحتلال.



هجمات الحوثيين على السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر

ويوم أمس الأربعاء أعلنت القوات البحرية الأمريكية، في بيان صادر عنها أنها أسقطت طائرة مسيرة قادمة من اليمن في البحر الأحمر.



ووفي السياق ذاته أعلنت جماعة الحوثي أمس الأربعاء عن إطلاق وابل من الصواريخ الباليستية تجاه أهداف إسرائيلية في إيلات.

وذكر المتحدث بإسم جماعة الحوثي العميد يحي سريع خلال بيان نشره على صفحته الشخصية بموقع "إكس" أطلقت القوة الصاروخية بالقوات المسلحة اليمنية دفعة من الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية للكيان الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش جنوبي فلسطين المحتلة.

واستطرد بيان الحوثي: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في تنفيذ عملياتها العسكرية ضد العدو الإسرائيلي وكذلك تنفيذ قرار منع السفن الإسرائيلية من الملاحة في البحرين العربي والأحمر نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وحتى يتوقف العدوان على إخوانِنا في غزة.

واستهدف الحوثيون مدينة إيلات الإسرائيلية عدة مرات، وأيضا هاجموا عدد من السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وباب المندب.

وأكدت القيادة المركزية الأمريكية، وقوع أربع هجمات على ثلاث سفن تجارية في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر، وألقت باللائمة فيها على إيران.

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