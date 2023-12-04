مستشار الأمن القومي الأمريكي: نتشاور مع الحلفاء للرد على هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر

أخبار غزة، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، مساء اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تواصل التشاور مع حلفائها بشأن الرد على هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، لافتا إلى أن واشنطن لديها كل الأسباب للاعتقاد أن الهجمات تتم بتمكين كامل من قبل إيران.

وتابع مستشار الأمن القومي الأمريكي: "حماس ترفض إطلاق سراح المدنيات الرهائن لديها وهو ما أدى لانهيار الهدنة، وسنواصل الضغط على الحركة فيما يتعلق بالرهائن".

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ودعا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، المجتمع الدولي مجددا للوفاء بالالتزامات في الجانب الإنساني، مضيفا: "ملتزمون ببذل كل ما في وسعنا لإعادة كل الأمريكيين المحتجزين في غزة".

غارات إسرائيلية على مدرستين في غزة

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد 50 فلسطينيا على الأقل وأصيب المئات، إثر سلسلة غارات إسرائيلية على مدرستين تأويان نازحين في حي الدرج من مدينة غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن طائرات الجيش الإسرائيلي ومدفعيته قصفت مدرستي صلاح الدين التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة.

قصف إسرائيلي على مدرستين تابعين للأونروا

وأضافت أنه جرى نقل عشرات الشهداء والمصابين من المدرستين إلى المستشفى المعمداني في حي الزيتون المجاور في مدينة غزة.

وأشارت إلى أن طواقم الإسعاف تواجهها صعوبات كبيرة في الوصول إلى المدرستين المستهدفتين لإجلاء القتلى والمصابين، نظرا لكثافة القصف المدفعي في تلك المنطقة.

يذكر أن مركزي الإيواء في مدرستي صلاح الدين وأسعد الصفطاوي في حي الدرج بمدينة غزة، يتلقيان الرعاية من جمعية البركة الجزائرية.

انتهاء الهجوم البري على شمال قطاع غزة

من ناحية أخرى كشف قائد عسكري إسرائيلي، اليوم الاثنين، عن اكتمال مهمة قوات الاحتلال البرية في شمال قطاع غزة.

ونقلت وكالة "رويترز"، عن قائد سلاح المدرعات في جيش الاحتلال الإسرائيلي هشام إبراهيم اليوم الاثنين، قوله: "إن قواته والقوات البرية الأخرى على وشك إنجاز مهمتهم في شمال غزة، مضيفًا أنهم يعملون في أماكن أخرى في القطاع الفلسطيني".

وأضاف القائد الإسرائيلي: "لقد بدأنا بتوسيع المناورة البرية إلى أجزاء أخرى من القطاع، بهدف واحد: هو القضاء على حركة حماس".

وفي السياق ذاته أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، إنها قصفت حشودا للاحتلال شرق مستوطنة ماجين برشقة صاروخية.