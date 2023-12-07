الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

خروج المنشآت الصحية في قطاع غزةعن الخدمة بشكل كامل

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

العدوان الإسرائيلي على غزة، أعلنت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن البنية التحتية للمنشآت الصحية في قطاع غزة خرجت عن الخدمة بالكامل، بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.


العدوان الإسرائيلي يدمر البنية الصحية في قطاع غزة 

وأضافت الأمم المتحدة في بيانها، أن عددا كبيرا من الأطقم الطبية والعاملين في قطاع غزة استشهدوا برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة أثناء ممارسة أعمالهم الإنسانية.


وشددت الأمم المتحدة في بيانها على أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حربا بلا هوادة على المستشفيات في قطاع غزة، وهو ما تسبب في استشهاد عدد من المصابين والمرضى من بينهم 5 أطفال حديثو الولادة.


وفي وقت سابق حذر المدير العام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، من أن النظام الصحي في غزة بات "على شفا الانهيار التام".

 

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رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش

وقال جبريسوس، عبر منصة "إكس"، إنه يدعم رسالة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش لمجلس الأمن، والتي دعا فيها المجلس للتعامل مع الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية باعتبارها تهديدا للسلم والأمن الدوليين.


السلام من أجل صحة الناس


وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية: “نريد السلام من أجل صحة الناس هناك”.

 

وعلى جانب آخر، كشف مدير وزارة الصحة بقطاع غزة منير البرش، اليوم الخميس، عن حفر مقبرة جماعية بسوق جباليا لأكثر من 100 شهيد تعفنت جثامينهم بمستشفى كمال عدوان المحاصر.

 

وفي سياق متصل، دعا قادة دول مجموعة السبع، الذين اجتمعوا أمس عبر تقنية الفيديو، إلى تحرك عاجل لمواجهة الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، معلنين تأييدهم لهدنات جديدة، ومكررين دعمهم قيام دولة فلسطينية.

 

وقال القادة، في بيان: «نحن عازمون على العمل بتنسيق وثيق مع شركائنا، بهدف المساهمة في توفير الظروف الضرورية، سعيًا إلى حلول دائمة على المدى البعيد لغزة»، مؤكدين «الحاجة إلى العودة لعملية سلام أكثر شمولًا».


مجموعة السبع تدعو إلى هدنات إنسانية جديدة


وأضافوا: «نظل متمسكين بدولة فلسطينية في إطار حل (وفق مبدأ) الدولتين، يمكن الإسرائيليين والفلسطينيين من العيش في سلام عادل ودائم وآمن».

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