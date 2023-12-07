الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

طائرات أمريكية تحلق في سماء غزة لهذا السبب

طائرات مسيرة، فيتو
طائرات مسيرة، فيتو

أحداث فلسطين وإسرائيل، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن واشنطن استأنفت تحليق الطائرات المسيرة غير المسلحة فوق قطاع غزة من أجل تحديد مواقع الأسرى لدى حماس.


طائرات أمريكية تحلق في سماء غزة للعثور على الأسرى 


ويأتي ذلك بعدما ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن أكثر من 500 موظف بـ 142 منظمة يهودية أمريكية طالبوا الرئيس جو بايدن بالعمل على استعادة الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وتجدر الإشارة إلى أن  صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس تعطلت  بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضية، بعد فشل الطرفين في تمديد الهدنة.


وأدخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة، وأعلن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي والمرشح لكرسي الرئاسة، كريس كريستي، أنه مستعد لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة لتحرير الأسرى الأمريكيين.
وفي حديثه قال كريستي، اليوم الخميس: "سأرسل الجيش الأمريكي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد".
ومن جانبها أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات السرى الإسرائيليين  أنه لا إمكانية لاستعادتهم جميعا الآن.

وكشفت  تقارير إعلامية أن عددا من عائلات الأسرى الإسرائيليين غادروا غاضبين من الاجتماع مع مجلس الحرب قبل انتهائه.

 

لقاء نتنياهو مع عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس

 

وهناك  تقارير عبرية أكدت أن عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تلتقي اليوم أعضاء مجلس الحرب في إسرائيل.

ودعا  أهالي الأسرى  المحتجزين  لدى حماس وما زالوا محتجزين في قطاع غزة يوم الاثنين  إلى عقد اجتماع مع جميع أعضاء  مجلس الحرب، وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم ضد الحكومة إذا رُفض طلبهم.
ونوه أهالي الأسرى الإسرائيليين إلى أنهم طلبوا عقد اجتماع قبل يومين، بعد انهيار الهدنة مع حركة حماس وتعليق عمليات الإفراج عن الأسرى، وقالوا إنه من المثير للغضب أنه يتم تجاهلهم.


وسبق أن أعلن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه  لا توجد  مفاوضات حاليا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

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