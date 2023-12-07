مطار العريش يستقبل 5 طائرات تحمل مساعدات وسيارات إسعاف لـ غزة

أعلنت مصادر بالهلال الأحمر المصري عن استقبال مطار العريش الدولي اليوم الخميس 5 طائرات الدولي تحمل مساعدات لدعم المواطنين في غزة.

مطار العريش يستقبل 5 طائرات تحمل مساعدات وسيارات إسعاف لغزة

وأعلنت المصادر عن وصول طائرة من دولة قطر تحمل 23,731 طن محملة 6 سيارات إسعاف + مستلزمات عناية شخصية للأطفال كما استقبل المطار طائرة من دولة الكويت من الجمعية الكويتية للإغاثة تحمل 31,195 طن مواد إغاثية + طبية + 4 سيارات إسعاف.

كما استقبل المطار طائرة بلچيكا الاتحاد الأوروبي (IOM) تحمل 40,182 Ton محملة بمستلزمات طبيه + مواد إغاثية كما تم وصول طائرتين من الأردن تابعة لمنظمة UNRWA* PCRF* تحمل 23,200 Ton وتحمل medicines.

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