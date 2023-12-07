جامعة الفيوم تنظم ندوة عن فوائد التطوع بمبادرة حياة كريمة

قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية طب الأسنان، نظمت اليوم الخميس، ندوة عن مبادرة "حياة كريمة" بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وحاضر خلالها الدكتور أحمد جمال نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، والدكتور رشا جمعة منسق الفريق الطبي ومدرب معتمد من مبادرة حياة كريمة.

خدمات حياة كريمة

أكدت الدكتورة الشيماء أحمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموي لتطوير الريف، وذلك من خلال تقديم خدمات حقيقية لأهالينا في الريف بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، سواء كانت إعانات مادية أو غذائية أو تطوير للمرافق العامة والبنية التحتية للقرى الأكثر احتياجًا.

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فوائد التطوع في العمل العام

وقال نائب منسق حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن مبادرة حياة كريمة تعتمد بشكل أساسي على مبدأ التطوع، وهو إعطاء الشيء بدون مقابل، كما تهدف الي تنمية المجتمع الريفي، لتضيق الفارق بين الحضر والريف من حيث نوعية الخدمات المقدمة وجودتها.

وأوضح أن التطوع يهدف إلى اكتساب خبرات ومهارات حياتية ويسهم في توسيع دائرة المعارف، ويساعد المتطوع علي التوافق مع متطلبات سوق العمل.

تدريبات متخصصة

فيما قالت الدكتورة رشا جمعة، منسق الفريق الطبي، إن مؤسسة حياة كريمة تدعم المتطوعين من خلال تقديم برامج تدريبية على يد خبراء متخصصين في جميع المجالات التي تسهم بها المبادرة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضافت، أن المبادرة حققت العديد من الإنجازات في مركزي إطسا ويوسف الصديق ومنها تطوير البنية التحتية، وإنشاء المستشفيات، والمراكز الطبية في القرى النائية، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة عدد كبير من المدارس ومراكز الشباب.

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