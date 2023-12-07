الخميس 07 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

جامعة الفيوم تنظم ندوة عن فوائد التطوع بمبادرة حياة كريمة

ندوة عن فوائد التطوع
ندوة عن فوائد التطوع بمبادرة حياة كريمة، فيتو

 قال الدكتور ياسر مجدي حتاتة رئيس جامعة الفيوم، إن كلية طب الأسنان، نظمت اليوم الخميس، ندوة عن مبادرة  "حياة كريمة" بالتعاون مع قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالكلية، وحاضر خلالها الدكتور أحمد جمال نائب المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم، والدكتور رشا جمعة منسق الفريق الطبي ومدرب معتمد من مبادرة حياة كريمة.

خدمات حياة كريمة

أكدت الدكتورة الشيماء أحمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع، أن مبادرة حياة كريمة تعد أضخم مشروع تنموي لتطوير الريف، وذلك من خلال تقديم خدمات حقيقية لأهالينا في الريف بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ومؤسسات المجتمع المدني، سواء كانت إعانات مادية أو غذائية أو تطوير للمرافق العامة والبنية التحتية للقرى الأكثر احتياجًا.

Advertisements

فوائد التطوع في العمل العام

 وقال نائب منسق حياة كريمة بمحافظة الفيوم، إن مبادرة حياة كريمة تعتمد بشكل أساسي على مبدأ التطوع، وهو إعطاء الشيء بدون مقابل، كما تهدف الي تنمية المجتمع الريفي، لتضيق الفارق بين الحضر والريف من حيث نوعية الخدمات المقدمة وجودتها.

 وأوضح أن التطوع يهدف إلى اكتساب خبرات ومهارات حياتية ويسهم في توسيع دائرة المعارف، ويساعد المتطوع علي التوافق مع متطلبات سوق العمل.

 

تدريبات متخصصة

 فيما قالت الدكتورة رشا جمعة، منسق الفريق الطبي، إن مؤسسة حياة كريمة تدعم المتطوعين من خلال تقديم برامج تدريبية على يد خبراء متخصصين في جميع المجالات التي تسهم بها المبادرة في توفير حياة كريمة للمواطن المصري.

وأضافت، أن المبادرة حققت العديد من الإنجازات في مركزي إطسا ويوسف الصديق ومنها تطوير البنية التحتية، وإنشاء المستشفيات، والمراكز الطبية في القرى النائية، بالإضافة إلى إنشاء ورفع كفاءة عدد كبير من المدارس ومراكز الشباب.

محافظ الفيوم ورئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يفتتحان معرض أيادي مصرية (صور)

جامعة الفيوم تطلق حملة طرق الأبواب لتوعية الطلاب بدورهم في الانتخابات الرئاسية

خدمات فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفيوم جامعة الفيوم حياة كريمة التطوع لاداء العمل العام كلية طب الأسنان

مواد متعلقة

محافظ الفيوم ورئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا يفتتحان معرض أيادي مصرية (صور)

جامعة الفيوم تطلق حملة طرق الأبواب لتوعية الطلاب بدورهم في الانتخابات الرئاسية

جامعة الفيوم تحتفل باليوم العالمي للتربة

تعديل مواعيد بعض القطارات على خطي "القاهرة - الأقصر" و"الواسطي - الفيوم"

الأكثر قراءة

وزير التموين: زيادة نصيب الفرد من السكر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيها

استشارى اطفال: قدمى العدس لطفلك من عمر 6 أشهر ولكن بشروط

اتركوا لنا هذه المهمة، أمريكا تطالب الاحتلال الإسرائيلي بعدم الرد على هذه الدولة

قرار المالية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية (مستند)

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

ارتفاع أسعار كاتشب هاينز بنسبة 100% والعلبة تسجل 147 جنيها

أول تعليق من رياض محرز بعد صدمة جائزة أفضل لاعب في أفريقيا

حسن شاكوش: لم أحضر عقيقة ابنة حمو بيكا لهذا السبب

Advertisements

منوعات

المزيد

آثار الأزمة الاقتصادية تظهر في هدايا عيد الميلاد

ظاهرة غريبة تثير القلق، نفوق ملايين الأسماك على شواطئ اليابان يتسبب في فزع العالم (فيديو)

لترشيد الطاقة وخفض النفايات وتحسين البيئة، فوائد المختبرات الصحية الخضراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 7-12-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البسلة بنحو جنيهين في سوق العبور

أسعار الدواجن والبيض اليوم، استقرار سعر الفراخ البيضاء في الأسواق

سعر جرام الذهب، المؤشر الرئيسى بموقع البورصة المصرية (رابط مباشر)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 7-12-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

فوائد الحرنكش لصحة الجسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الهدية والرشوة، الإفتاء توضح

أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

ما حكم الشرع في من أحرم ثم مات قبل أداء المناسك؟.. الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية