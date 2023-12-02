تعرف على أداء البورصات الخليجية خلال تعاملات نوفمبر

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أنه ما زالت أسواق الخليج في حالة ترقب حذر لكافة البيانات التي ترد إليها من الاقتصاد الأمريكي لارتباط الأسواق بتحركات الفيدرالي بسبب ارتباط أسعار النفط بالدولار.



كما أن تعاملات الأجانب تزيد من قيم التداول إلا أنها في حالة المبيعات تكون قوة ضغط على المؤشرات، نهاية أسبوع ونهايه شهر لأداء موشرات الأسواق الخليجية والتي كان التباين الصفه البالغه على أداء مواشراتها بسبب تصاعد الأحداث الجيوسياسية وترقب تحركات الفيدرالي الأمريكي فيما يتعلق بأسعار النفط وترقب اجتماع أوبك بلاس لاستكمال رحله خفض الإنتاج للحفاظ على استقرار أسعار النفط وبرصد الأداء الشهري للمؤشرات.

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البداية من المملكة العربية السعودية

صعد مؤشر تاسي بنسبة 4.56%، ليسجل أعلى مكاسب شهرية منذ أبريل الماضي مضيفًا 487.39 نقطة إلى رصيده صعد بها إلى مستوى 11,177.48 نقطة مقابل 10,690.09 نقطة بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وارتفعت القيمة السوقية 125.75 مليار ريال ليصعد رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بـ تداول إلى 11.06 تريليون ريال مقارنة بــ 10.93 تريليون ريال بنهاية الشهر الماضي.

وجاءت مكاسب مؤشر تاسي في ظل ارتفاع 19 قطاع بقيادة 3 قطاعات كبرى، بصدارة قطاع البنوك الذي صعد 7.86% وارتفع قطاع المواد الأساسية 4.35% وسجل قطاع الاتصالات ارتفاع نسبته 0.38%.



وعلى مستوى الأسبوع سجل المؤشر العام للسوق تاسي ارتفاع نسبته 0.9% خلال الأسبوع المنتهي في 30 نوفمبر 2023 بمكاسب بلغت 99.4 نقطة صعد بها إلى مستوى 11,177.48 نقطة.

وتراجع رأس المال السوقي 19.15 مليار ريال لتهبط القيمة السوقية للأسهم المدرجة بـتداول إلى 11.06 تريليون ريال مقابل 11.08 تريليون ريال بنهاية الأسبوع الماضي.

وغلب اللون الأخضر على أداء القطاعات بصدارة قطاع الإعلام والترفيه الذي صعد 5.02%، وارتفع البنوك 1.39% وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاع نسبته 0.22%، وكانت أقل المكاسب لقطاع الاتصالات بارتفاع هامشي بلغت نسبته 0.04%.



وفي الكويت

سجلت بورصة الكويت محصلة خضراء خلال تعاملات شهر نوفمبر مع تسجيل مكسب سوقي بقيمة 735 مليون دينار 2.389 مليار دولار.



صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 2.09% ليغلق تعاملات الشهر عند مستوى 7291.68 نقطة رابح 149 نقطة عن مستواه بختام أكتوبر.



ارتفع مؤشر السوق العام بنحو 1.87% أو 122.08 نقطة لينهي تعاملات نوفمبر بمستوى 6653.84 نقطة.

وأغلق مؤشر السوق الرئيسي 50 تعاملات الشهر بالنقطة 5361.01 بنمو 1.58% يُعادل 83.64 نقطة عن مستواه بختام أكتوبر.



مؤشر السوق الرئيسي بواقع 1.07% أو 57.53 نقطة ليختتم تعاملات نوفمبر بمستوى 5453.48 نقطة.

وعلى مستوى القيمة السوقية للأسهم فقد بلغت في نهاية تعاملات اليوم 39.394 مليار دينار بارتفاع 1.90% يُقدر بـ 735 مليون دينار قياسيا بمستواها في ختام الشهر السابق البالغ 38.659 مليار دينار.

وتباينت التداولات الشهرية إذ زادت الكميات بـ7.97% شهريا عند 3.93 مليار سهم وارتفعت السيولة 4.87% عند 1.02 مليار دينار بينما انخفض عدد الصفقات المنفذة 7.71% إلى 234.73 ألف صفقة.

وعلى المستوى القطاعي فقد ارتفع أداء 11 قطاع في مقدمتها المواد الأساسية بـ6.55% بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها الطاقة بـ40.14%.



أما على مستوى الأسبوع، فقد تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت خلال تعاملات الأسبوع تزامنا مع زيادة في التداولات في أسبوع تنفيذ المراجعة النصف سنوية لمؤشر مورجان ستانلي إم إس سي آي.



حيث تراجع مؤشر السوق الأول خلال الأسبوع بنسبة 0.24% بما يقدر ب 17.76 نقطة ليغلق تعاملات الأسبوع بالنقطة 7291.68.



واختتم مؤشر السوق العام تعاملات الأسبوع بالنقطة 6653.84 بانخفاض 0.16% أو 10.42 نقطة عن مستواه بنهاية الأسبوع السابق المنتهي في 23 نوفمبر.

وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.17% بما يعادل 9.12 نقطة لينهي التعاملات الأسبوعية بمستوى 6653.84 نقطة.



وجاءت المحصلة الإجمالية لمؤشر السوق الرئيسي 50 خضراء بنمو 0.23% بما يعادل 12.31 نقطة إذ وصل إلى النقطة 5361.01 بنهاية تعاملات الأسبوع.

وبلغت القيمة السوقية لبورصة الكويت في ختام تعاملات الخميس 39.394 مليار دينار بانخفاض 0.18% قياسا بمستواها في نهاية الأسبوع السابق البالغ 39.464 مليار دينار.

وانتعشت التداولات في الأسبوع الحالي إذ ارتفعت أحجام التداول 16.29% عند 1.14 مليار سهموارتفعت السيولة 28.48% إلى 297.04 مليون دينار ونفذ في الأسبوع الحالي 59.29 ألف صفقة، بنمو 9.68%.

وعلى المستوى القطاعي فقد تراجع 6 قطاعات على رأسها التأمين بـ1.61%بينما ارتفع أداء 6 قطاعات أخرى في مقدمتها المواد الأساسية بنحو 4.74%،واستقر قطاع التكنولوجيا وحيد.



وفي الإمارات

تباين أداء أسواق المال الإماراتية بختام التعاملات ليتراجع سوق دبي المالي ويترفع سوق أبوظبي للأوراق المالية وسط ترقب صدور بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة وهو مؤشر التضخم الذي يعطي المزيد من الإشارات عن توقعات السياسة النقدية وأسعار الفائدة.



حيث بلغت مكاسب سوق أبوظبي للأوراق المالية 13 مليار درهم واستقطبت بورصتا دبي وأبوظبي سيولة بحجم 2.276 مليار درهم توزعت على 21.375 ألف صفقة.

ومع ختام التعاملات تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.18 بالمائة إلى مستوى 3992 نقطة وسط تعاملات بحجم 139,469 مليون سهم بقيمة 601,636 مليون درهم.

جاء ذلك وسط انخفاض سهم بنك دبي التجاري 0.20 بالمائة وديوا 0.78 بالمائة وبنك دبي الإسلامي 0.18 بالمائة ودبي للاستثمار 1.77 بالمائة.



ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.06 بالمائة بالغا مستوى 9559 نقطة وسط تعاملات بحجم 278.473 مليون سهم بقيمة 1.674 مليار درهم.

و جاء ذلك وسط ارتفاع سهم أدنوك للحفر 0.26 بالمائة وأدنوك للغاز 0.92 بالمائة وأدنوك للإمداد 1.06 بالمائة ومجموعة أغذية 3.79 بالمائة.

وبلغت القيمة السوقية لأسهم أبوظبي 2.804 تريليون درهم بختام التعاملات مقابل 2.761 تريليون درهم بختام تعاملات الأربعاء بمكاسب بلغت 13 مليار درهم.

وتباين أداء أسواق المال الإماراتية بنهاية العشرة أشهر الأولى من العام الجاري الفترة الممتدة من يناير إلى أكتوبر ليرتفع سوق دبي المالي بينما تراجع سوق أبوظبي للأوراق المالية بالتزامن مع مواصلة تصاعد الأوضاع الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبلغ صافي استثمارات الأجانب في الأسهم بأسواق المال الإماراتية خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الحالي قرابة الـ 750مليون دولار.