تعرف على أداء البورصات الخليجية بتعاملات منتصف الأسبوع

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أداء الأسواق الخليجية في جلسة الثلاثاء جلسة منتصف الأسبوع.



والبداية من المملكة العربية السعودية

حيث ارتفع المؤشر بنسبة 0.91% وهي تقدر بـ 102 نقطة ليصل الي 11388 نقطة بقيم تداول تصل إلى 7 مليارات ريال بنهاية الجلسة.



وفي الإمارات العربية المتحدة

اتجهت مؤشرات اسواق الامارات للتواجد في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 0.12% وهي تقدر ب 5 نقاط ليصل الي 4063 نقطة بقيم تداول تصل الي 500 مليون درهم.



وفي أبوظبي ارتفع مؤشر فوتسي أبو ظبي بنسبة 0.06% وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل المؤشر إلى 9835 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي مليار و250 مليون درهم.

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بورصة الكويت

كما ارتفعت مؤشرات السوق الكويتي بنسبة 0.55% وهي تقدر ب8 نقاط ليصل إلى 7833 نقطة وسط قيم تداول تصل إلى 50 مليون دينار بنهاية الجلسة.

وتباينت الأسواق الخليجية في جلسة أمس الاثنين، حيث استهلت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الاثنين متراجعة بضغط انخفاض 6 قطاعات.



و تراجع مؤشر السوق الأول 0.39%وانخفض العام 0.34% كما تراجع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنحو 0.21% و0.16%.



وسجلت بورصة الكويت تداولات بقيمة 3.49 مليون دينار وزعت على 19.65 مليون سهم بتنفيذ 1.08 ألف صفقة.

وأثر في الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها السلع الاستهلاكية بـ1.69% بينما ارتفعت 3 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بـ0.36% واستقرت 4 قطاعات أخرى.



وتصدر سهم السور القائمة الحمراء بـ4.48% بينما جاء الرابطة على رأس الارتفاعات بنحو 5.28%، وعن أنشط التداولات فقد تقدم ايفا المنخفض 0.56% أحجام التداول بـ4.07 مليون سهم عقب إعلان القوائم المالية النصفية فيما تقدم بيتك السيولة بقيمة 729.58 ألف دينار بتراجع 0.91%.



وفي المملكة العربية السعودية ارتفع المؤشر بنسبة 0.91% وهي تقدر ب 103 نقاط ليصل الي 11388 نقطة وسط قيم تداولات تصل الي 6 مليارات ريال بنهاية الجلسة.



وفي الإمارات ما زال التباين يسيطر على أداء المؤشرات حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.09% وهي تقدر بـ 5 نقاط ليصل إلى 4060 نقطة وسط قيم تداولات تقدر بـ 500 مليون درهم وفي سوق أبو ظبي.



ارتفع مؤشر فوتسي أبو ظبي بنسبة 0.09% وهي تقدر بـ 9 نقاط ليصل إلى 9888 نقطة وسط قيم تداولات تصل إلى مليار و250 مليون درهم.