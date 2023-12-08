اعرفى موضة الملابس فى شتاء 2024 (صور)

مع انخفاض درجات الحرارة زاد الإقبال على ارتداء الجواكت التى تعتبر من أهم قطع الملابس الشتوية فى الطقس البارد.

وتهتم الفتيات عند ارتداء الجواكت والملابس الثقيلة فى الشتاء على أن تكون متناسقة مع باقى الملابس وأن تكون على أحدث صيحات الموضة ما يجعلهن أكثر تميزا وتألق.

ومع نزول موضة ملابس شتاء 2024 من قبل بيوت الأزياء العالمية تحرص الفتيات على متابعة موضة الجواكت والملابس بشكل عام كثيرا لاتباعها هذا الشتاء.

Advertisements

موضة الملابس فى شتاء 2024

وعرضت صفحة عالموضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أحدث صيحات موضة الملابس فى شتاء 2024، والتى جاءت كالتالى:-

الملابس السادة، فيتو

-الجواكت السادة البسيطة الخالية من أى لوجو، وعادة تكون هذه الجواكت أنيقة وجميلة مايجعل صاحبتها ذات إطلالة مميزة.

البنطال الواسع، فيتو

-البنطال الجينز السادة والجاركو السادة أيضا موضة شتاء 2024.

القميص الأبيض، فيتو

القميص الابيض السادة وعليه بلوفر سادة أيضا فكلما كانت الملابس بسيطة كلما كانت الفتاة فى قمة أناقتها وجاذبيتها.

الورد الغامق، فيتو

القماش المشجرة بالورود الداكنة اللون سواء كان جاكت أو بلوفر أو بنطال يعتبر من أحدث صيحات موضة شتاء 2024.

الجاكت الكروبت، فيتو

الجواكت الكروبت التى تكون على الوسط وعليها بنطال واسع أو هاى ويست وهى من أحدث صيحات الموضة هذا الموسم، وهى تمنح صاحبتها شكلا مميزا وجذابا.

موضة شتاء 2024، فيتو

موضة ألوان الملابس فى شتاء 2024

وألوان موضة الملابس فى شتاء 2024، جاءت مختلفة هذا العام على عكس ألوان الشتاء المعروفة دائما بأنها داكنة اللون، حيث جاءت الألوان فى شتاء 2024، فاتحة اللون خاصة ألوان الباستيل المعروفة وهى ألوان فاتحة مفعمة بالبهجة والحيوية، هذا بجانب الرسومات الطبيعية على الملابس وهى تعد من أحدث صيحات الموضة هذا الشتاء.

خطوط الموضة

وخطوط الموضة أشكال وألوان عديدة، واتباعها أمر مطلوب بين الفتيات، ولكن يجب على الفتيات عند اتباع الموضة، أن تكون مناسبة لشكل الجسم ولون البشرة، حتى يكون المظهر الخارجي أنيق ومتناسق ما يجعل الفتيات في شكل مميز وإطلالة مبهرة.

وبشكل عام يجب على الفتيات أن تكون على دراية تامة بشكل أجسادهن ونوعية الملابس والوانها التى تناسب شكل شكل الجسم حتى يظهرن دائما بشكل جذاب ومتألق حتى ولو لم تكن الملابس على أحدث صيحات الموضة.