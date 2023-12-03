الأحد 03 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

أحدث صيحات موضة الملابس في شتاء 2024 (صور)

موضة شتاء 2024، فيتو
موضة شتاء 2024، فيتو

موضة الملابس فى شتاء 2024، مع اقتراب فصل الشتاء وانخفاض درجات الحرارة انتشرت ملابس الشتوى فى جميع محال الملابس، بأشكال وألوان مختلفة.

وموضة الملابس فى شتاء 2024، عديدة وتحرص الفتيات عند شراء الملابس الشتوي أن تكون على دراية جيدة بموضة الشتاء واتباعها ما يجعلهن ذات إطلالة مميزة.

المنقط، فيتو 

أحدث صيحات موضة الملابس فى شتاء 2024

ويقول مصطفى الشافعى خبيرة الأزياء والموضة، إن ألوان موضة الملابس فى شتاء 2024، جاءت مختلفة هذا العام على عكس ألوان الشتاء المعروفة دائما بأنها داكنة اللون، حيث جاءت الألوان فى شتاء 2024، فاتحة اللون خاصة ألوان الباستيل المعروفة وهى ألوان فاتحة مفعمة بالبهجة والحيوية، هذا بجانب الرسومات الطبيعية على الملابس وهى تعد من أحدث صيحات الموضة هذا الشتاء.

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الكاروهات، فيتو 

وأضاف الشافعى: كما جاءت أقمشة الكاروهات التى عادة تكون موضة كل شتاء، ولكن الغير معتاد هو المنقط الذى يظهر عادة فى فصل الصيف والربيع ولكن هذا العام جاء المنقط فى الشتاء بأشكال مختلفة.

الجينز ترند شتاء 2024، فيتو 

الجينز ترند شتاء 2024

وتابع، ويعتبر الجينز من أحدث صيحات الموضة في شتاء 2024، حيث أن الجينز يعتبر ترند شتاء 2024، وجاء باسكال وتصميمات مختلفة سواء كان جاكت أو بنطلون، والجينز يعتبر من الملابس المهمة الذى لا تنتهى موضته على الإطلاق لذا يفضل أن تقتنى الفتيات دائما ملابس جينز فى دولابها.

موضة الاسكارف، فيتو 

موضة الاسكارف 

وعن موضة الاسكارف فى شتاء 2024، قال مصطفى الشافعى، جاءت الكرافت موضة للفتيات هذا الشتاء وهى تضفى لمسة كلاسيكية على الملابس، وجاءت باللون الاسود، كما جاءت الكوفية أو الشال العريض ليتربع على عرش موضة الشتاء فى عام 2024 ويتم ربطته بطرق مختلفة أبرزها الفيونكة.

موضة الجوب على بنطلون، فيتو 

موضة الجوب على بنطلون 

وعن اغرب صيحات موضة شتاء 2024، أوضح خبيرة الأزياء، أن موضة التنورة على البنطلون عادت مرة أخرى للاسف وكانت قد ظهرت فى اوائل الالفينات وكانت غير محببة لدى الكثير من الفتيات، ولكنها عادة مرة أخرى لموضة شتاء 2024.

رسومات الطبيعة، فيتو 

خطوط الموضة

وخطوط الموضة أشكال وألوان عديدة، واتباعها أمر مطلوب بين الفتيات، ولكن يجب على الفتيات عند اتباع الموضة، أن تكون مناسبة لشكل الجسم ولون البشرة، حتى يكون المظهر الخارجي أنيق ومتناسق ما يجعل الفتيات في شكل مميز وإطلالة مبهرة.

الكرافات، فيتو 

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