عراة يقتلون الواحد تلو الآخر.. الاحتلال يرتكب أبشع جريمة بحق 100 فلسطيني في غزة (فيديو)

العدوان الإسرائيلي على غزة، يستمر جيش الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الجرائم والمجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، فلم يكفيه هدم المنازل وقتل الآلاف من الأطفال، حتى إنه ذهب لمهاجمة النازحين داخل المدارس والمستشفيات.



الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في إحدى مدارس غزة



لم يعد هناك أي مكان آمن في قطاع غزة، وذلك حسبما أكدت منظمة الأمم المتحدة، وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي جريمة جديدة ضد الإنسانية في إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة في قطاع غزة.

Advertisements



ونشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم، فيديوهات وصور توثق جريمة جديدة يمكن وصفها بـ أم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.



الصور ومقاطع فيديو الموثقة للجريمة، أظهرت اعتقال جنود الاحتلال لعشرات الفلسطينيين المدنيين وإجبارهم على التجرد من ملابسهم، والتنكيل بهم في إحدى المدارس ببيت لاهيا شمال غزة.



وفى التفاصيل، اختطفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 100 فلسطيني أعزل من مدرسة للنازحين شمال غزة أمام أطفالهم ونسائهم، وتم اقتيادهم إلى منطقة مفتوحة، وأعدمتهم بدم بارد، الواحد تلو الآخر، وألقوا بهم في الحفرة.



ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



ونشرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم تسجيلا صوتيا لشاب فلسطيني نازح داخل إحدى المدارس التابعة للأمم المتحدة شمال قطاع غزة ، وهو يوجه نداء الاستغاثة الأخير قبل أن يرتكب الاحتلال الإسرائيلي إعدامات ميدانية بحق فلسطينيين مهجرين بين أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ 15 عاما.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفت مدرسة في معن شرق خان يونس يعيش فيها نازحون ونقل عدد كبير من الإصابات.

ويوم الأحد الماضي قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدرسة "العائلة المقدسة" التي تضم عددا كبيرا من النازحين في قطاع غزة.



ويوم السبت ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صادر عنها، انها ارتكبت مجزرة جديدة في حي الشجاعية، راح ضحيتها 500 شخص ما بين شهيد وجريح.



وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الخميس، عن ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي في القطاع إلى 17177 شهيد وعدد المصابين إلى 46000 مصاب منذ بدء العدوان.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ