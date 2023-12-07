عضوة أمريكية تنتقد العدوان الإسرائيلي على غزة وتصفه بالفشل الأخلاقي

العدوان الإسرائيلي على غزة، انتقدت إليزابيث وارن، العضوة الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الخميس عمليات استهداف المدنيين في غزة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي.

انتقادات في أمريكا للعدوان الإسرائيلي على غزة

وطالبت الولايات المتحدة الأمريكية إسرائيل، قبل استئناف عملياتها العسكرية الأخيرة على قطاع غزة، بتجنب قصف المدنيين العزل، لأنه يسبب إحراجا كبيرا لواشنطن أمام المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق ذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ناقشت مع إسرائيل جدولها الزمني للعمليات العسكرية في غزة.

واكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، خلال مقابلة مع وكالة "رويترز": "لقد تحدثنا معهم بشأن الجداول الزمنية. لا أريد أن أشارك ذلك لأن إسرائيل أرسلت بالفعل موقع عمليتها البرية على وجه التحديد ولا أريد أن أكون الشخص الذي ينشر الجداول الزمنية".

وأضاف جيك سوليفان في حديثه:" سأقول فقط إننا تحدثنا معهم حول ما يفكرون فيه فيما يتعلق بالمدة وكيف يندرج ذلك ضمن استراتيجية طويلة المدى لمعالجة هذه القضية التي تتجاوز مجرد الوسائل العسكرية".

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أمريكا تضع جدول زمني للعدوان الإسرائيلي على غزة

وفي سياق متصل قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن واشنطن ستعترض على أي منطقة عازلة مقترحة إذا كانت داخل قطاع غزة، إذ إن ذلك يخالف موقف واشنطن المتمثل في أن مساحة القطاع الفلسطيني يجب ألا تتقلص بعد الصراع الحالي.

وقال ميلر إن الولايات المتحدة تعتقد أنه ستكون هناك "فترة انتقالية" تبقى خلالها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة بعد انتهاء العمليات القتالية ضد حركة حماس، لكنه شدد على أن هذه الفترة يجب ألا تكون دائمة.

وتابع: "لن يكون من مصلحة أحد أن تغادر إسرائيل القطاع لتترك فراغا أمنيا يمكن أن يؤدي إلى تفشي الفوضى".

وأضاف: "ندرك أنه ستكون هناك حاجة إلى فترة انتقالية في نهاية الحرب"، لكنه أكد على أن الولايات المتحدة لن تقبل بإعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، أو إنشاء منطقة عازلة داخل غزة، مشيرا إلى أن ذلك ينتهك مبدأ عدم اقتطاع الأراضي.

وكشف ميلر أن إدارة الولايات المتحدة تبحث مع الشركاء فكرة نشر قوات أمن دولية في قطاع غزة. وتابع: "بالنسبة لنشر قوات أمن دولية (في قطاع غزة)، فإننا نجري مثل هذه المناقشات مع حلفائنا وشركائنا في المنطقة. أعتقد أنه من السابق لأوانه الحديث بشكل قاطع عن أي قرار، ولكننا نركز على الشكل الذي ينبغي أن يكون عليه الوضع في غزة بعد الصراع، وهذا يشمل بالتأكيد توفير الأمن للفلسطينيين الذين يعيشون في غزة".