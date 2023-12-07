500 موظف بـ 142 منظمة يهودية يضغطون على الرئيس الأمريكي للتدخل في غزة

ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية في تقرير لها، اليوم الخميس، أن أكثر من 500 موظف بـ 142 منظمة يهودية أمريكية طالبوا الرئيس جو بايدن بالعمل على استعادة الأسرى الذين تحتجزهم المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.



ضغوط على بايدن من أجل التدخل في أزمة الأسرى بين حماس وإسرائيل



وتعطلت صفقة تبادل السرى بين إسرائيل وحماس بعد انتهاء الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يوم الجمعة الماضية، بعد فشل الطرفين في تمديد الهدنة.

وفي السياق ذاته، أدخلت الولايات المتحدة الأمريكية على خط الأزمة، وأعلن الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي والمرشح لكرسي الرئاسة، كريس كريستي، أنه مستعد لإرسال قوات أمريكية إلى قطاع غزة لتحرير الأسرى الأمريكيين.

وفي حديثه قال كريستي، اليوم الخميس: "سأرسل الجيش الأمريكي إلى هناك لإعادة مواطنينا إلى البلاد".

وفي وقت سابق أفادت إذاعة جيش الاحتلال أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات السرى الإسرائيليين أنه لا إمكانية لاستعادتهم جميعا الآن.

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وأوضحت تقارير إعلامية أن عددا من عائلات الأسرى الإسرائيليين غادروا غاضبين من الاجتماع مع مجلس الحرب قبل انتهائه.

لقاء نتنياهو مع عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس



وتجدر الإشارة إلى أن هناك تقارير عبرية أكدت أن عائلات الأسرى المحتجزين لدى حماس تلتقي اليوم أعضاء مجلس الحرب في إسرائيل.

وطالب أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس وما زالوا محتجزين في قطاع غزة يوم الاثنين بالاجتماع مع جميع أعضاء مجلس الحرب، وهددوا بتصعيد احتجاجاتهم ضد الحكومة إذا رُفض طلبهم.

ونوه أهالي الأسرى الإسرائيليين إلى أنهم طلبوا عقد اجتماع قبل يومين، بعد انهيار الهدنة مع حركة حماس وتعليق عمليات الإفراج عن الأسرى، وقالوا إنه من المثير للغضب أنه يتم تجاهلهم.



وسبق وأن أعلن صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، أنه لا توجد مفاوضات حاليا بشأن التهدئة، ولن يكون هناك أي تبادل للأسرى حتى انتهاء العدوان ووقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

