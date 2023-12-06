التصويت لصالح إسرائيل فقط، بايدن يطالب الكونجرس بالموافقة على دعم أوكرانيا

دعا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس للموافقة بشكل عاجل على طلب التمويل لكييف، موضحًا أنه "لا يمكنه الانتظار".

بايدن يطالب الكونجرس بالموافقة على دعم أوكرانيا



وقال بايدن في خطاب: "اليوم أود أن أتحدث عن الأولوية التي يواجهها الكونجرس في ضمان مصالح أمننا القومي، ومصالح شركائنا. لا يمكننا الانتظار".



وشدد الرئيس الأمريكي على أنه "يجب أن يوافق الكونجرس على تمويل إضافي لأوكرانيا قبل بدء عطلة عيد الميلاد".

وسبق أن طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس، مبلغ 106 مليارات دولار لمساعدة إسرائيل وأوكرانيا، لكنه لم يتلق دعما قاطعا.

Advertisements

الكونجرس يصوت لصالح دعم تل أبيب



وصوت مجلس النواب ذو الأغلبية الجمهورية لصالح دعم تل أبيب فقط، لكن مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون منع هذه المبادرة. وذكر بايدن أنه لن يوقع على مشروع قانون يخصص المساعدات لإسرائيل فقط دون أوكرانيا إذا وافق الكونغرس على مثل هذه الوثيقة.

أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، أن الجمهوريين في الكونجرس الأمريكي، يحتجزون المساعدات إلى أوكرانيا رهينة للمساومة.

استخدام دعم أوكرانيا كرهينة للمطالبة بإدخال عدد من الإجراءات الحدودية

وقال كيربي، اليوم الأربعاء: "نحن نعلم أن هناك دعما من الحزبين لأوكرانيا في الكونجرس، لكننا خُدعنا من قِبل عدد من الجمهوريين الذين يريدون استخدام دعم أوكرانيا كرهينة للمطالبة بإدخال عدد من الإجراءات الحدودية على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة".

وتابع كيربي، كان ينبغي الموافقة على المساعدات إلى كييف يوم أمس الثلاثاء، ولكن بسبب موقف الجمهوريين، لم يحدث هذا، وفي هذا الصدد، استشهد كيربي، بقول ممثل رئيس أوكرانيا، الذي صرح أنه من دون الدعم الأمريكي "هناك خطر كبير من أن أوكرانيا قد تخسر هذه الحرب."

تمويل مساعدات أوكرانيا

وفي وقت سابق، أعلن كيربي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بحاجة ماسة للمال لتمويل مساعدات أوكرانيا.

وقال كيربي في مقابلة مع "إيه بي سي": "طلب التمويل الإضافي الذي قدمناه يشمل أموالا لأوكرانيا، وهو ما نحتاجه حقا. هناك أيضا أموال لإسرائيل ولأمن حدودنا".

وأكد كيربي أنه لا يستطيع أن يجزم بأن الإدارة الأمريكية قادرة على جمع الأموال لدعم أوكرانيا وإسرائيل وضمان الأمن القومي في آن واحد.

وكان قد وصف رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون مساعدة أوكرانيا بأنها أولوية بالنسبة للمشرعين الأمريكيين، لكنه شدد على ضرورة تخصيص أموال إضافية لسياسة الحدود الأمريكية.



وقال جونسون: "أوكرانيا أولوية أخرى.. قلنا إنه إذا كانت هناك مساعدات إضافية لأوكرانيا، ويعتقد معظم أعضاء الكونجرس أن ذلك مهم، فيجب علينا أيضا العمل على تغيير سياساتنا الحدودية".

ويعطل مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون الموافقة على طلب البيت الأبيض تخصيص اعتمادات إضافية للميزانية، بما في ذلك مساعدات بقيمة 60 مليار دولار لأوكرانيا.



ويدفع الجمهوريون الإدارة الأمريكية إلى تعزيز الأمن على الحدود الجنوبية للحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.

وقال جونسون عن طلب البيت الأبيض للحصول على تمويل إضافي للميزانية "نحن نتفهم مدى إلحاح الأمر، هناك مواعيد نهائية. أنا واثق ومتفائل بأننا نستطيع القيام بذلك".





أولويات الأمن القومي

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في وقت سابق أن اهتمام الكونجرس بتمويل كييف أصبح أقل من أي وقت مضى، وأن المنافسة المتزايدة من أولويات الأمن القومي الأخرى، بما في ذلك إسرائيل والحدود الجنوبية، يمكن أن تعني نهاية المساعدات الأمريكية لكييف.

وكما كتبت صحيفة "ديلي بيست" الأمريكية، أن القوات الأوكرانية تخشى أنه نظرا لضعف اهتمام الغرب بسبب الصراع في الشرق الأوسط، فإنها ستضطر إلى التراجع، وربما حتى إلى لفوف، فضلا عن بروز مخاوف من أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى تقنين استخدام الإمدادات في حالة حدوث مزيد من التصعيد للصراع في الشرق الأوسط.

