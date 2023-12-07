الخميس 07 ديسمبر 2023
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خارج الحدود

وزيرة في كيان الاحتلال: بايدن صهيوني ويحب إسرائيل

بايدن ونتنياهو، فيتو
بايدن ونتنياهو، فيتو

قالت وزيرة في كيان الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، شخص صهيوني ويحب إسرائيل.

 تهديدا للسلام العالمي

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، عن أوريت ستروك، وزيرة المستوطنات والمهام الوطنية بالحكومة الحالية لبنيامين نتنياهو، أن "بايدن صهيوني بحق، ورغم أنه رئيس للولايات المتحدة الأمريكية لكنه شخص صهيوني، ويحب إسرائيل".

وفي سياق متصل، انتقد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بشدة، حيث اعتبر أن ولاية جوتيريش تمثل تهديدا للسلام العالمي، وذلك بعد أن طلب الأخير تفعيل آلية نادرة في مجلس الأمن الدولي بشأن الحرب في قطاع غزة.

وكتب وزير الخارجية كوهين عبر منصة "إكس": "إن ولاية جوتيريش تشكل خطرا على السلام العالمي"، مشيرا إلى أن طلبه تفعيل المادة 99 والدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة يشكل "دعما لمنظمة حماس الإرهابية وتصديقا على قتل المسنين واختطاف الأطفال واغتصاب النساء".

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ميثاق المنظمة الأممية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش وجه رسالة غير مسبوقة ( تفعيل المادة 99 من ميثاق المنظمة الأممية) إلى مجلس الأمن بشأن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة الأربعاء، محذرا من مخاطرها على مستوى العالم، كما حذر من أن النظام العام في القطاع يوشك أن ينهار بالكامل.
وقال جوتيريش في رسالته، أمس الأربعاء، إن الحرب في غزة "قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين".

خرق للهدنة الإنسانية

وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.

وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.

الاحتلال يحدد شرطين لوقف العدوان على قطاع غزة

الأمين العام للأمم المتحدة يستخدم المادة 99 من ميثاق الأمم المتحدة لأول مرة.. جوتيرش يدعو مجلس الأمن لوقف الإبادة الجماعية في غزة.. والفيتو الأمريكي والتواطؤ الغربي يعطل جهود وقف الحرب

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جوتيريش جيش الاحتلال إسرائيل

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